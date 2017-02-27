Как бы надо яснее выражаться, если хотите, чтоб Вас правильно понимали.. ВОП — многозначная аббревиатура: ВОП — вертолёт огневой поддержки ВОП — взводный опорный пункт ВОП — Врач общей практики ВОП — временная огневая позиция...
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shramko82 написав: З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн. Не думаю, що то все відсотки.
Религия пожизненного обвализма не терпит точных цифр и разумных выводов,есть слепая исламская вера в обвал,не мешайте человеку,религиозные фанатики самые преданные воины,им вообще на всех плевать,главное вера и как батя сказал,но кто тут батя не понятно,наверное зомбоящик)))
А по курсу тишь да гладь,тракторы наверное уже на прогреве,посевная на горизонте,НБУ будет всё труднее сдерживать укрепление гривны,ему сейчас трудно,очень трудно,одни ракетчики вокруг,причём глухонемые.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............18.02.2020.............19.02.2020 дата розрахунку...........17.02.2020.............18.02.2020 Євро..............................26,4954..................26,4291 Долар США....................24,4456....................24,4431 После полудня курс практически не изменился. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. До 10-20, по традиции, постояли, а потом начали рост. До 11-25 в рваном темпе выросли на 6 копеек. В начале этого роста сузили спред до 2 копеек, а в конце расширились до стартовых 3. После этого наступил период стабильности. Сразу после 12 снова сузились до 2 копеек, опустив на копейку офера. После обеда приподнялись на полкопейки, а незадолго до 15-30 вернулись обратно. Официальный курс встретили котировками 24.4400 - 24.4600. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия. Если не считать мелких колебаний, вся динамика закончилась после 11-20. Активная торговля началась, если началась, после достижения стабильности. Картина весьма непривычная. Создается впечатление то ли пустого рынка, то ли технических проблем в ходе торгов.
Этот день в истории: 2019 - 27.1859 (-6) -274 2018 - 26.9909 (+24) -255