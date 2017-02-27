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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3906390739083909

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

  shramko82 написав:
  Moneta написав:Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.


З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.

8% если не ошибаюсь прирост за полтора месяца, це точно не відсотки
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вам евро по 1.07хххх
?

Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют
Zebra
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  #<1 ... 3906390739083909
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