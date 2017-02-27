8% если не ошибаюсь прирост за полтора месяца, це точно не відсотки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14
8% если не ошибаюсь прирост за полтора месяца, це точно не відсотки
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как вам евро по 1.07хххх
?
Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют
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