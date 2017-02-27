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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14
shramko82 написав: Moneta написав:
Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.
З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.
8% если не ошибаюсь прирост за полтора месяца, це точно не відсотки
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:23
Как вам евро по 1.07хххх
?
Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:57
hxbbgaf написав:
Да, никто их не будет платить. Империя пока что по нам стреляет.
Платить может и не будут, а вот выкупать арестованное за бугром в счет этого долга, или расставаться с активами - возможно, придется.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:08
s0v7a написав:
Треба обережно купувати нижче СередньоРічної, чи продавати вище її[/b]
[/color]
А можна отримати розшифровку, в чому саме треба тут бути обережним, та яка природа того явища? Мається на увазі покупку/продаж проти тренду чи щось інше?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23
Zebra написав:
Как вам евро по 1.07х
ххх
?Паритет вот-вот
, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы
их отымеют
на моменті відскок від 0,078 - цілі паттерну, при який писав viewtopic.php?p=4872053#p4872053
далі будемо подивитися, але про паритет точно немає сенсу поки говорити, на продовженні ведмежатніка в найближчі місяці 1,07 може стати стіною,
... а про стопи і маржинколи нісенітниці повторюєте, хоча би адресували малоквалікованим форексістам.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:50
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Как вам евро по 1.07х
ххх
?Паритет вот-вот
, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы
их отымеют
на моменті відскок від 0,078 - цілі паттерну, при який писав viewtopic.php?p=4872053#p4872053
Покажите как расторговали собственный паттерн.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:02
Сегодня ОГЗВ продали на 1,5 млрд грн при заявленных 4,5.
Завтра выплат на 5,5 млрд грн.
По-моему, это провал.
Завтра Нац. банк скорее всего будет тушить курс.
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shramko82
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