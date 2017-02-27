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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3906390739083909

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:14

  shramko82 написав:
  Moneta написав:Госы сегодня опять купят. Нерезы игнорируют межбанк уже почти 2 месяца, только капитализируют проценты.


З початку року, ОГЗВ номіновані в гривні, що знаходяться у власності нерезидентів збільшилися на 11,5 млрд грн.
Не думаю, що то все відсотки.

8% если не ошибаюсь прирост за полтора месяца, це точно не відсотки
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как вам евро по 1.07хххх
?

Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:57

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Хорошо то как. Империя должна быть разрушена !!
Рашке 50 млрд долга прилетело от ЮКОСа :mrgreen:
https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5 ... =from_main

Да, никто их не будет платить. Империя пока что по нам стреляет.

Платить может и не будут, а вот выкупать арестованное за бугром в счет этого долга, или расставаться с активами - возможно, придется.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:08

  s0v7a написав:Треба обережно купувати нижче СередньоРічної, чи продавати вище її[/b] :!:
[/color]


А можна отримати розшифровку, в чому саме треба тут бути обережним, та яка природа того явища? Мається на увазі покупку/продаж проти тренду чи щось інше?
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23

  Zebra написав:Как вам евро по 1.07хххх
?

Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют

на моменті відскок від 0,078 - цілі паттерну, при який писав viewtopic.php?p=4872053#p4872053
далі будемо подивитися, але про паритет точно немає сенсу поки говорити, на продовженні ведмежатніка в найближчі місяці 1,07 може стати стіною,
... а про стопи і маржинколи нісенітниці повторюєте, хоча би адресували малоквалікованим форексістам.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:50

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Как вам евро по 1.07хххх
?

Паритет вот-вот, скоро паника начнется, т.к. судя по ленте, все подавляющее большинство банков, инвестфондов и прочих соросов кричат о развороте евро, значит втарены этим интернациональным фантиком по самое небалуй - стопы и маржин колы их отымеют

на моменті відскок від 0,078 - цілі паттерну, при який писав viewtopic.php?p=4872053#p4872053

Покажите как расторговали собственный паттерн.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня ОГЗВ продали на 1,5 млрд грн при заявленных 4,5.
Завтра выплат на 5,5 млрд грн.
По-моему, это провал.
Завтра Нац. банк скорее всего будет тушить курс.
shramko82
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