Додано: Вів 18 лют, 2020 18:30

Золотишко нехило так. Жаль у меня в портфеле его всего 5%. Просто с украинской маржой на нем много не заработаешь.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.