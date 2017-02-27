А шо, шото случилось?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:19
А шо, шото случилось?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:30
Золотишко нехило так. Жаль у меня в портфеле его всего 5%. Просто с украинской маржой на нем много не заработаешь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:35
Публикация моделей технического анализа имеет смысл только если за ними стоят реальные сделки.
В противном случае, это лишь художественный экзерсис.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:36
Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
При плане привлечения в 4,5 млрд, удалось привлечь всего 1,5 млрд.грн.
При этом ставки пришлось поднимать.
Завтра состоится погашение общим объемом 4,5 млрд. Причем 2,9 млрд,это из портфеля НБУ, а 1,6 это рыночные размещения 1,5 года тому назад.
По 6 месячным было предложено 1 млрд, спрос составил 623 млн, продано было 333 млн, средневзевшенная ставка поднялась с 9,60% до 9,82%
По годовым предложение было 1,5 млрд, спрос составил 1,15 млрд, было продано 1,14 млрд, средневзвешенная ставка поднялась с 9,53% до 9,63%
По трехлеткам, предложение было 2 млрд, а вот спроса практически не было, жалкие 0,042 млрд, было продано 0,032 млрд. Средневзвешенная ставка поднялась с 9,84% до 10,11%
Средневзешенные ставки поднялись по всем выпускам. Похоже ставки в 10% не привлекают нерезидентов, они не соответствуют соотношению риск/доходность для нашей страны.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:37
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:43
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это не совсем годовые. Это новый выпуск на 1.5 года. Вряд ли корректно сравнивать ставки. Тут срок больший.
Явную борьбу за ставки я вижу только на самых коротких. В остальных спрос удовлетворен почти полностью, кроме самого наглого.
Совсем нет спроса на трехлетки. Я вижу для этого 2 причины: не очень интересны средние сроки и не интересны бумаги с погашением зимой (народ хочет кататься на сезонных качелях).
И чтобы совсем уж не грустить о результатах аукциона: https://news.finance.ua/ru/news/-/46550 ... god-dolgov
План на февраль уже выполнен.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:04
Юрий Буца очень уважаемый человек. Но в данном случае он немного прибрехал.
Речь в том, что он взял в расчет внешний займ на 1,5 млрд евро.
А если смотреть на динамику погшений/привлечений по внутренним операциям, то здесь явный провал.
Отрицательный баланс завтра составит 16 млрд.грн. ( Погасили на 16 млрд больше чем привлекли )
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:07
Все корректно. Не бывает такого что-бы каждую неделю размещали бумаги сроком 365 дней.
Сроки могут плавать от 300 до 500 дней.
Последние 3 недели сроки так называемых годовых были 483, 476, 518 дней.
Их все принято называть годовыми.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 лют, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:08
І в цьому фахівець...
Ні, рядовий Баксюк, не це мали на увазі.
Знаєте, з якої ноги починати рух?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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