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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:08
Долярчик написав: fler написав:
ВОП — временная огневая позиция
... напевно це мали наувазі....
І в цьому фахівець...
Ні, рядовий Баксюк, не це мали на увазі.
Знаєте, з якої ноги починати рух?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:09
Сибарит написав:
Это не совсем годовые. Это новый выпуск на 1.5 года. Вряд ли корректно сравнивать ставки. Тут срок больший.
Ну почему же? Если сравнивать с тем, что было неделю назад, срок всего лишь на месяц больше. Там было отсечение 9,53%, сейчас отсекли 9,65%.Прошлый раз минимум был 9,53% (т.е. отсекли на минимуме), сейчас минимум 9,63% (т.е. изначально выше).
Кто-то выкрутил руки Минфину, а им пришлось согласиться. Иначе не привлекли бы даже полярда.
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Искатель
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:29
Статистика любопытная, выводы в конце полное фуфло.
Мы сырьевой придаток, и не более.
Taras Kachka с Тимофеем Миловановым и ещё 8.
50 мин.
Топ десять товарів в українському експорті 2019 року. На них припадає 43,2 відсотки всього експорту.
Перше місце - 1005900000 Кукуруза.
32 млн тон. На 11 більше, ніж минулого року. 5,2 млрд доларів. 1,7 млрд росту з минулого року. 10,4 відсотки від всього експорту.
15 млн тон експортовано до ЄС. Зростання 26 відсотків. І хто на ту квоту зважає. 4,2 млн тон - Китай. 3,8 - Єгипет. 2,8 - Туреччина. 1,2 - Ізраїль. Загалом 49 ринків.
Друге місце - 1512119100 Олія соняшникова.
Експортували на 3,78 млрд доларів. Незначний ріст на 55 млн (1,5%). Частка в усьому експорті - 7,6%
Індія - 2,1 млн тон (падіння на 20 відсотків). ЄС - 1,77 млн тон, ріст +37%. Китай - 838 тисяч тон, ріст +77%. Ірак - майже 400 тисяч, символічний ріст - 2%. Загалом - 59 ринків.
Третє місце - 1001990000 Пшениця.
19,96 млн тон (+3,5 до минулого року). З,652 млрд доларів виручки. Зростання 22 %. Частка в експорті 7,3 %
Експорт суттєво поміняв географію. Більш ніж в половину скоротився експорт до ЄС - з 1,45 до 0,6 млн тон. Подібна картина з Філіпінам - скорочення з 1,7 млн до 1 млн тон. Туніс - стабільний 1 млн тон.
На іншому боці палітри - Туреччина, яка збільшила імпорту української пшениці в 4,7 рази - 1,16 млн тон. Бангладеш зі зростанням у 2,5 рази до 2,28 млн тон. І лідером є Єгипет - 3,5 млн тон і зростання у 2,6 рази. Загалом 63 ринки.
Четверте місце - 2601120010 Котуни з руди залізної.
15 млн тон експорту. Попри невелике паління обсягів фізичного експорту, виручка зросла на 12 мільйонів і сягла 1,6 млрд доларів. Частка в експорті - 3,2 відсотки.
Більше половини - 9,1 млн тон йде в ЄС, хоч тут і маємо падіння на 18 %. Натомість Китай купив 4,8 млн тон, на 80% більше, ніж 2018-го. Також Японія купила 1 млн тон, збільшивши обсяг на 28 %.
П‘яте місце - 2601110010 Концентрати залізні.
18,7 млн тон (майже плюс 5 млн). Виручка зросла на 41,8 відсотка і становила 1,42 млрд. Частка в експорті - 2,8 відсотки.
10,6 млн тон пішло в Китай, 7 млн тон в ЄС. Істотно наростився експорт до Алжиру (600 тис.) і Японії (287 тис.)
Шосте місце 8544300098 Кабелі.
Вартість експорту 1,32 млрд. Номінальне незначне падіння на 0,2 відсотки до минулого року. Частка в експорті - 2,6 відсотки.
Майже все пішло в ЄС.
Сьоме місце 7207121000 Сляби (Напівфабрикати з вуглецевої сталі катані або одержані безперервним литтям)
Обсяг - 3,19 млн тон. При збільшенні обсягів на 24,2 відсотки, виручка зросла лише на 0,5% і склала 1,29 млрд доларів. Частка в експорті - 2,6 відсотки.
Левова частка (2,6 млн тон) пішло в ЄС. По двісті с хвостиком тисяч купили Туреччина і Таїланд. Невеликі поставки до Єгипту, Малайзії, Індонезії і Північної Македонії.
Восьме місце - 1205109000 Ріпак
Обсяг експорту - 3,1 млн тон. На 30 відсотків більше, ніж минулого року. 1,26 млрд доларів виручки (+26,8%). Частка в експорті 2,5 відсотки.
Основний покупець - ЄС (2,97 млн тон).
Дев‘яте місце - 1201900000 Соєві боби.
Обсяг - 3,6 млн тон (+62% до минулого року). Виручка - 1,16 млрд доларів (+40 відсотків). Частка в експорті - 2,3 відсотки
Туреччина купила 1,3 млн тон. ЄС і Єгипет купили по 700+ тисяч тон. Для Єгипту це ріст майже в 5 разів. 440 тисяч тон пішло в Білорусь.
Десяте місце 2306300000 Макуха з насіння соняшнику.
І обсяги і вартість експорту зросли на 10 відсотків і становили 4,7 млн тон і 975 мільйонів доларів відповідно. Частка в експорті - 1,9 відсотки.
Лідери - ЄС і Китай. ЄС придбав 1,7 млн тон, зменшення експорту на 16,4% відсотки. Китай придбав 1,26 млн тон, а експорт зріс на 96 відсотків.
Нехай вас не лякає сировинність першої десятки. У топ 100 товарів на рівні 10 знаків присутні і товари з доданою вартістю - і вагони і телефонні апарати і двигуни. Статистика цікава. Загалом перша сотня товарів складає 75,2 відсотки всього експорту.
А мораль цих цифр проста - для того, щоб мати ресурси для розвитку високотехнологічного експорту, ми повинні належним чином просувати експорт продукції, яка приносить найбільше грошей сьогодні.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:34
asti написав: zzzzzz написав:
Золото обновило 7-летний максимум - 1603
Палладий вообще улетел 2493 ( +7,61% за день )
А шо, шото случилось?!
Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:49
vovan_prm написав: TylerTruman_ написав: vovan_prm написав:
Покажите как расторговали собственный паттерн.
я його не торгував, серед валютних пар я спекулюю тільки на бакс/гривня
Публикация моделей технического анализа имеет смысл только если за ними стоят реальные сделки.
В противном случае, это лишь художественный экзерсис.
можете собі так вважати,
але я до чого тут
я аналізую багато чого, в.ч. те, що не торгую, у вас дзволу не повинен питати
а з вашим кредо взагалі нЄпаняткі, що забули на валютному топіку
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:02
«Мы думаем, что экономический спад, вызванный коронавирусом, будет стоить мировой экономике в первом квартале свыше $280 млрд», - пишет в прогнозе для клиентов экономист Capital Economics Саймон МакАдам. - «Если мы правы, то впервые с 2009 года мировой ВВП не вырастет в квартальном выражении».
Германия рискует стать «больным человеком Европы», если не будут предприняты структурные реформы и увеличены инвестиции, говорит главный экономист ING Germany Карстен Бжески после резкого снижения индекса ожиданий ZEW. По словам Бжески, немецкое производство находится в тяжелом состоянии, переживая спад из-за торговых войн, снижения спроса со стороны Китая. Особенно удручающе выглядит автомобильная промышленность Германии, страдающая от серьезных структурных проблем.
«Будет ли германская экономика постепенно восстановиться в 2020 году, на самом деле не имеет значения, потому что самая большая проблема носит структурный характер», — говорит Бжески, имея в виду автомобильную промышленность, на долю которой приходится от 7 до 8% экономики Германии.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:12
zzzzzz написав:
Статистика любопытная, выводы в конце полное фуфло.
Мы сырьевой придаток, и не более.
Taras Kachka с Тимофеем Миловановым и ещё 8.
50 мин.
Топ десять товарів в українському експорті 2019 року. На них припадає 43,2 відсотки всього експорту...
Нехай вас не лякає сировинність першої десятки. У топ 100 товарів на рівні 10 знаків присутні і товари з доданою вартістю - і вагони і телефонні апарати і двигуни. Статистика цікава. Загалом перша сотня товарів складає 75,2 відсотки всього експорту.
А мораль цих цифр проста - для того, щоб мати ресурси для розвитку високотехнологічного експорту, ми повинні належним чином просувати експорт продукції, яка приносить найбільше грошей сьогодні.
Качка готується до виступу на Hannover Messe цього року..Вивчає матчастину..
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:24
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То що там ТА каже?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:28
Если Ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в меньшую емкость и перестаньте переживать по этому поводу
zzzzzz написав:
Отрицательный баланс завтра составит 16 млрд.грн. ( Погасили на 16 млрд больше чем привлекли )
А точно должен был быть баланс?
Планируется, насколько я понимаю, общее привлечение. С этим все нормально. Баланс у кого, сколько и в какой валюте привлекать может меняться ситуативно. Если привлекать по внутренним столько, сколько гасится, да еще и внешних привлечь, долг будет расти. Я не вижу повода грустить о том, что долг растет недостаточно быстро. Если бы было критично, не отсекали бы ничего и привлекли бы чуть больше. Да еще и по новому выпуску ставку поставили бы выше.
zzzzzz написав:
Их все принято называть годовыми.
Я не возражаю против названия. Я отметил, что это новый выпуск со слегка отличающимися условиями, которые могут быть более или менее привлекательными.
Доходность по облигациям в ближайшее время наверняка вырастет. Она слишком долго снижалась на активном спросе, по законам рынка должен быть откат. Равномерные движения для рынков противоестественны.
Искатель написав:
Кто-то выкрутил руки Минфину, а им пришлось согласиться. Иначе не привлекли бы даже полярда.
Я не вижу никого, кроме рынка, кто бы мог это сделать
А рынок крутить руки умеет
Формат аукциона не требует каких-то специальных договоренностей.
Ну и в очередной раз выскажу гипотезу о том, что сейчас наблюдается ситуативный провал спроса со стороны китайцев.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 20:39
Ловим євро на 24 в кінці березня?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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