На золоте не зарабатывают, на золоте сохраняют стоимость своего труда на будущее.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:00
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:17
Индекс доллара прет вверх!!! А золото так, делает вид, что дорожает. Скоро обвалится
Самое время затариться долларом. В такие периоды спекулянты стараются покупать за доллары дешевеющие активы, что потом скинуть подороже их за подешевевшие доллары. Финансовый результат в долларах - это то, что спекулянты еще долго будут стремиться получить. Ну не в гривнах же доходы им считать? :)
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:32
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:08
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:11
Шо, еще один нарцис?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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