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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3909391039113912

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:00

  Moneta написав:Золотишко нехило так. Жаль у меня в портфеле его всего 5%. Просто с украинской маржой на нем много не заработаешь.


На золоте не зарабатывают, на золоте сохраняют стоимость своего труда на будущее.
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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:17

  Moneta написав:Золотишко нехило так. Жаль у меня в портфеле его всего 5%. Просто с украинской маржой на нем много не заработаешь.



Индекс доллара прет вверх!!! А золото так, делает вид, что дорожает. Скоро обвалится

Самое время затариться долларом. В такие периоды спекулянты стараются покупать за доллары дешевеющие активы, что потом скинуть подороже их за подешевевшие доллары. Финансовый результат в долларах - это то, что спекулянты еще долго будут стремиться получить. Ну не в гривнах же доходы им считать? :):)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:32

  freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:08

  tobias написав:Ловим євро на 24 в кінці березня? :)

а $ по чем ловить?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:11

  TylerTruman_ написав:можете собі так вважати, :!: але я до чого тут :?: я аналізую багато чого, в.ч. те, що не торгую, у вас дзволу не повинен питати :roll:

Шо, еще один нарцис? :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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  #<1 ... 3909391039113912
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Puente

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