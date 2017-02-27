|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:00
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 3862 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15235
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3950 раз.
- Подякували: 6062 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:17
х... вам
Востаннє редагувалось buratinyo
в Вів 18 лют, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1271
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2425 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:32
freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2493
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:08
tobias написав:
Ловим євро на 24 в кінці березня?
а $ по чем ловить?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:11
TylerTruman_ написав:
можете собі так вважати,
але я до чого тут
я аналізую багато чого, в.ч. те, що не торгую, у вас дзволу не повинен питати
Шо, еще один нарцис?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2623
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:47
Сибарит написав:
Если Ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в меньшую емкость и перестаньте переживать по этому поводу
zzzzzz написав:
Отрицательный баланс завтра составит 16 млрд.грн. ( Погасили на 16 млрд больше чем привлекли )
А точно должен был быть баланс?
Планируется, насколько я понимаю, общее привлечение. С этим все нормально. Баланс у кого, сколько и в какой валюте привлекать может меняться ситуативно. Если привлекать по внутренним столько, сколько гасится, да еще и внешних привлечь, долг будет расти.
А как же стратегия замещения валютных долгов , долгами в национальной валюте, о которой из каждого утюга вещали ?)))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37128
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3575 раз.
- Подякували: 8989 раз.
-
- Профіль
-
44
11
2
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:59
zzzzzz написав:
А как же стратегия замещения валютных долгов , долгами в национальной валюте, о которой из каждого утюга вещали ?)))
Я не помню, чтобы при этом звучало слово "всех"
Уже очень давно из каждого утюга вещают о диверсификации валют сбережений. К долгам эта стратегия применима в той же мере.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4639
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2138 раз.
- Подякували: 4801 раз.
-
- Профіль
-
7
5
9
1
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:00
Сибарит написав:
Я не вижу повода грустить о том, что долг растет недостаточно быстро. Если бы было критично, не отсекали бы ничего и привлекли бы чуть больше. Да еще и по новому выпуску ставку поставили бы выше.
А вот здесь я точно поспорю. Смотрим в последнюю сводку и видим, что разница между поданными и удовлетворенными заявками - всего 310 млн. по номиналу. Т.е. если бы даже все одобрили, невзирая на ставки, дополнительно бы получили еще 310 млн. Что никак погоды бы не сотворило. Заявок от этого больше не стало бы...А вот на следующем аукционе хотелки зашкаливали бы.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3412
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 1433 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:09
Искатель написав: Сибарит написав:
Я не вижу повода грустить о том, что долг растет недостаточно быстро. Если бы было критично, не отсекали бы ничего и привлекли бы чуть больше. Да еще и по новому выпуску ставку поставили бы выше.
А вот здесь я точно поспорю. Смотрим в последнюю сводку и видим, что разница между поданными и удовлетворенными заявками - всего 310 млн. по номиналу. Т.е. если бы даже все одобрили, невзирая на ставки, дополнительно бы получили еще 310 млн. Что никак погоды бы не сотворило. Заявок от этого больше не стало бы...А вот на следующем аукционе хотелки зашкаливали бы.
Зачем нам эти нерезы,сейчас ликвидности в системе завались,никогда такого не было.
Пусть банки идут в ОВГЗ,просто надо или учётку снизить до 9%,чтобы они на депосертификатах не паслись,или ставки Минфину поднять до 11 и выше.
А то выходит заскочили нерезы на огонёк,банки им скинули свои ОВГЗ,а что делать с деньгами не понятно,кредитовать то некого,плюс НБУ откашливает со 178 ярдов не кисло,прибыли для перечисления в бюджет совсем не будет,если такое будет продолжаться,плюс корчета на утро понедельника 70 с лишним,мама дорогая,откуда столько денег,капец,вот это лавина,с этим надо что-то делать.
Плюс курс без нерезов будет смотреть вниз только до августа,с конца лета будет опять привычный девал,всё как хотели революционеры недовольные курсом 23-24(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10982
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 2357 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16861
|2107350
|
|
|6793
|1511638
|
Вів 18 лют, 2020 15:45
ЛОБ
|
|378
|71657
|
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
|