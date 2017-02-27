Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.

Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.



Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.