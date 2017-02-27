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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3910391139123913

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:45

Гетьманцов опять вдохновляется опытом Аргентины, валюта которой обвалилась в 20 раз за несколько лет.
Нас надихає приклад Аргентини, в якій також молодий президент прийшов до влади і закликав людей повернути гроші в країну.

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta ... chikuvaty/
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 3910391139123913
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