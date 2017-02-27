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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:45
Гетьманцов опять вдохновляется опытом Аргентины, валюта которой обвалилась в 20 раз за несколько лет.
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta ... chikuvaty/
Нас надихає приклад Аргентини, в якій також молодий президент прийшов до влади і закликав людей повернути гроші в країну.
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