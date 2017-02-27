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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03
komp
Достаточно ввести в поиске
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,6 млрд долларов
Это за ГОД - колебания за несколько месяцев могут отличаться - осенью продали зерно- цифры в РАЗЫ поменялись )
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Додано: Сер 19 лют, 2020 03:28
которых заменяет народ идиотов ?
juristkostya написав:
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
! , а кто же ИХ заменит ??...
"Сделали ИХ разом!"
Адам Смит
@_Smithchenko
На сегодня прошло 55% февраля. Бюджет выполнен на 32,1% от плана. В обычный месяц это было бы нормально - месячные налоги платятся в конце месяца. Но февраль - месяц уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов (срок 19, т.е. осталось 1,5 дня). И пока такой разгром!
Пока не хватает 51 млрд. Причем НДС (уменьшающий общее сальдо поступлений) пока толком не возвращался (3 млрд из среднемесячных ~20). Январь был выполнен на 78,5% - февраль грозит быть не лучше (хотя его "вес" из-за квартальных налогов - больше).
В общем, бюджетная дыра растет!
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