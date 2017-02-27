freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь. Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
которых заменяет народ идиотов ?! , а кто же ИХ заменит ??... "Сделали ИХ разом!"
Адам Смит @_Smithchenko На сегодня прошло 55% февраля. Бюджет выполнен на 32,1% от плана. В обычный месяц это было бы нормально - месячные налоги платятся в конце месяца. Но февраль - месяц уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов (срок 19, т.е. осталось 1,5 дня). И пока такой разгром!
Пока не хватает 51 млрд. Причем НДС (уменьшающий общее сальдо поступлений) пока толком не возвращался (3 млрд из среднемесячных ~20). Январь был выполнен на 78,5% - февраль грозит быть не лучше (хотя его "вес" из-за квартальных налогов - больше). В общем, бюджетная дыра растет!