komp
Достаточно ввести в поиске
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,6 млрд долларов
Это за ГОД - колебания за несколько месяцев могут отличаться - осенью продали зерно- цифры в РАЗЫ поменялись )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03
komp
Достаточно ввести в поиске
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,6 млрд долларов
Это за ГОД - колебания за несколько месяцев могут отличаться - осенью продали зерно- цифры в РАЗЫ поменялись )
Додано: Сер 19 лют, 2020 03:28
Естественный отбор ...отрицательный!
которых заменяет народ идиотов ?! , а кто же ИХ заменит ??... "Сделали ИХ разом!"
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:21
Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))
Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:30
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:09
HUGS
БЫСТРАЯ СВОДКА
Замедление числа заболевших коронавирусом (новых заболевших меньше 2 тыс.), вышедшие лучше ожиданий данные об экспорте из Японии в январе (хотя экспорт снижается 14-й месяц подряд, но факт оказался намного лучше ожиданий), а также новости о возобновлении производств в Китае дали оптимизм на азиатской торговой сессии и фондовые индексы снова растут.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,3%.
Золото закрепилось выше $1600 за унцию. Остаются дорогими также гособлигации США. То есть одновременно выросли и рискованные и защитные активы, что является следствием монетарных вливаний от центробанков. Этому также помогает рост шансов на снижение учетной ставки ФРС на ближайших заседаниях.
Минфин Украины вчера в очередной уже раз столкнулся с падением спроса у иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ и вынужден был пойти на небольшое повышение доходности гособлигаций. Пока все выглядит как техническая коррекция и не стоит паниковать.
Но это маленькая проекция будущего. Только большая приватизация, если она принесет в госбюджет более $5 млрд., спасет Минфин от больших проблем. Пока же ситуация продолжает развиваться по сценарию начала 1998 года для России.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:10
Музыка такими темпами будет играть весело и громко... но недолго. Все, кто радостно бросал вверх зеленые чепчики, будут потом горько рыдать, размазывая зеленые сопли.
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