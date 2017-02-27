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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3910391139123913

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 308
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
37
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03

komp
Достаточно ввести в поиске

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,6 млрд долларов

Это за ГОД - колебания за несколько месяцев могут отличаться - осенью продали зерно- цифры в РАЗЫ поменялись )
espi
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 03:28

Естественный отбор ...отрицательный!

  juristkostya написав:
  freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?


которых заменяет народ идиотов ?! , а кто же ИХ заменит ??... :mrgreen: "Сделали ИХ разом!"
Адам Смит
@_Smithchenko
На сегодня прошло 55% февраля. Бюджет выполнен на 32,1% от плана. В обычный месяц это было бы нормально - месячные налоги платятся в конце месяца. Но февраль - месяц уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов (срок 19, т.е. осталось 1,5 дня). И пока такой разгром!

Пока не хватает 51 млрд. Причем НДС (уменьшающий общее сальдо поступлений) пока толком не возвращался (3 млрд из среднемесячных ~20). Январь был выполнен на 78,5% - февраль грозит быть не лучше (хотя его "вес" из-за квартальных налогов - больше).
В общем, бюджетная дыра растет!
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:21

  freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.

Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))

Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:30

  asti написав:Да, не хотят бусурманы ниже чем под 10% заходить//)


а вы бы зашли сюда так ?
Взять на себя 2 риска (страновой + валютный) и одолжить под 10 % ? Тем более что при курсе 24,5 перспективы положительной курсовой разницы не видно.......
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:09

HUGS

БЫСТРАЯ СВОДКА

Замедление числа заболевших коронавирусом (новых заболевших меньше 2 тыс.), вышедшие лучше ожиданий данные об экспорте из Японии в январе (хотя экспорт снижается 14-й месяц подряд, но факт оказался намного лучше ожиданий), а также новости о возобновлении производств в Китае дали оптимизм на азиатской торговой сессии и фондовые индексы снова растут.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,3%.

Золото закрепилось выше $1600 за унцию. Остаются дорогими также гособлигации США. То есть одновременно выросли и рискованные и защитные активы, что является следствием монетарных вливаний от центробанков. Этому также помогает рост шансов на снижение учетной ставки ФРС на ближайших заседаниях.

Минфин Украины вчера в очередной уже раз столкнулся с падением спроса у иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ и вынужден был пойти на небольшое повышение доходности гособлигаций. Пока все выглядит как техническая коррекция и не стоит паниковать.
Но это маленькая проекция будущего. Только большая приватизация, если она принесет в госбюджет более $5 млрд., спасет Минфин от больших проблем. Пока же ситуация продолжает развиваться по сценарию начала 1998 года для России.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:10

  Alex2006 написав:
  freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.

Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))

Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы :)

Музыка такими темпами будет играть весело и громко... но недолго. Все, кто радостно бросал вверх зеленые чепчики, будут потом горько рыдать, размазывая зеленые сопли.
antey1969
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