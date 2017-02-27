Додано: Сер 19 лют, 2020 09:09

HUGS



БЫСТРАЯ СВОДКА



Замедление числа заболевших коронавирусом (новых заболевших меньше 2 тыс.), вышедшие лучше ожиданий данные об экспорте из Японии в январе (хотя экспорт снижается 14-й месяц подряд, но факт оказался намного лучше ожиданий), а также новости о возобновлении производств в Китае дали оптимизм на азиатской торговой сессии и фондовые индексы снова растут.

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,3%.



Золото закрепилось выше $1600 за унцию. Остаются дорогими также гособлигации США. То есть одновременно выросли и рискованные и защитные активы, что является следствием монетарных вливаний от центробанков. Этому также помогает рост шансов на снижение учетной ставки ФРС на ближайших заседаниях.



Минфин Украины вчера в очередной уже раз столкнулся с падением спроса у иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ и вынужден был пойти на небольшое повышение доходности гособлигаций. Пока все выглядит как техническая коррекция и не стоит паниковать.

Но это маленькая проекция будущего. Только большая приватизация, если она принесет в госбюджет более $5 млрд., спасет Минфин от больших проблем. Пока же ситуация продолжает развиваться по сценарию начала 1998 года для России.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.