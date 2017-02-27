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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 00:03
komp
Достаточно ввести в поиске
Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,6 млрд долларов
Это за ГОД - колебания за несколько месяцев могут отличаться - осенью продали зерно- цифры в РАЗЫ поменялись )
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espi
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Додано: Сер 19 лют, 2020 03:28
которых заменяет народ идиотов ?
juristkostya написав:
рада идиотов должна заменить правительство идиотов?
freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
! , а кто же ИХ заменит ??...
"Сделали ИХ разом!"
Адам Смит
@_Smithchenko
На сегодня прошло 55% февраля. Бюджет выполнен на 32,1% от плана. В обычный месяц это было бы нормально - месячные налоги платятся в конце месяца. Но февраль - месяц уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов (срок 19, т.е. осталось 1,5 дня). И пока такой разгром!
Пока не хватает 51 млрд. Причем НДС (уменьшающий общее сальдо поступлений) пока толком не возвращался (3 млрд из среднемесячных ~20). Январь был выполнен на 78,5% - февраль грозит быть не лучше (хотя его "вес" из-за квартальных налогов - больше).
В общем, бюджетная дыра растет!
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Ser Fil
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Додано: Сер 19 лют, 2020 08:21
freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))
Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!!
Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Сер 19 лют, 2020 08:30
asti написав:
Да, не хотят бусурманы ниже чем под 10% заходить//)
а вы бы зашли сюда так ?
Взять на себя 2 риска (страновой + валютный) и одолжить под 10 % ? Тем более что при курсе 24,5 перспективы положительной курсовой разницы не видно.......
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:09
HUGS
БЫСТРАЯ СВОДКА
Замедление числа заболевших коронавирусом (новых заболевших меньше 2 тыс.), вышедшие лучше ожиданий данные об экспорте из Японии в январе (хотя экспорт снижается 14-й месяц подряд, но факт оказался намного лучше ожиданий), а также новости о возобновлении производств в Китае дали оптимизм на азиатской торговой сессии и фондовые индексы снова растут.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,3%.
Золото закрепилось выше $1600 за унцию. Остаются дорогими также гособлигации США. То есть одновременно выросли и рискованные и защитные активы, что является следствием монетарных вливаний от центробанков. Этому также помогает рост шансов на снижение учетной ставки ФРС на ближайших заседаниях.
Минфин Украины вчера в очередной уже раз столкнулся с падением спроса у иностранных инвесторов на гривневые ОВГЗ и вынужден был пойти на небольшое повышение доходности гособлигаций. Пока все выглядит как техническая коррекция и не стоит паниковать.
Но это маленькая проекция будущего. Только большая приватизация, если она принесет в госбюджет более $5 млрд., спасет Минфин от больших проблем. Пока же ситуация продолжает развиваться по сценарию начала 1998 года для России.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:10
Alex2006 написав: freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))
Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!!
Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Музыка такими темпами будет играть весело и громко... но недолго. Все, кто радостно бросал вверх зеленые чепчики, будут потом горько рыдать, размазывая зеленые сопли.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:36
Утренний курс:
Харьков 24.36 - 24.40
Сумы 24.30 - 24.45
Полтава 24.30 - 24.47
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55
Харьков приподнял продажу на 5 коп.
24.37 - 24.45
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:09
Alex2006 написав:
Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию.
В 2007-2008 уже такое проходили когда даже грузчики себе могли позволить Египет и иномарку в кредит а потом бах и усе )
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olgerd
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:15
olgerd написав: Alex2006 написав:
Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию.
В 2007-2008 уже такое проходили когда даже грузчики себе могли позволить Египет и иномарку в кредит а потом бах и усе )
от би знати, коли той бах буде )
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vovakwasov
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