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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3911391239133914

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 309
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:19

  vovakwasov написав:
  olgerd написав:
  Alex2006 написав:Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию.
В 2007-2008 уже такое проходили когда даже грузчики себе могли позволить Египет и иномарку в кредит а потом бах и усе )

от би знати, коли той бах буде )

НІКОЛИ
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:19

Провальное размещение ОВГЗ никак не связано с ценой, то есть с процентными ставками, которые постоянно пытался ограничить наш Минфин, чтобы удешевить обслуживание госдолга. Изначально не было спроса на все выпуски. При предложении на 4,5 млрд грн заявок было подано лишь на 1,8 млрд грн. Отсечение по цене было минимальным.

Максимальные ставки по гособлигациям превышали предыдущие успешные ценовые размещения (9,79-9,88% годовых) - достигали 10-10,75% годовых. Наши власти готовы были чуть переплатить, чтобы собрать деньги, только им не готовы были их одалживать.

"Совершенно очевидно, что поход иностранцев в наши долгосрочные ОВГЗ остановился. И дело вовсе не в цене, а в массе более важных вопросов, лежащих в другой плоскости. Очевидно, что инвесторы не получили ответы на свои вопросы по Украине после Мюнхенской конференции по безопасности. Нет никакого конструктива, никаких договоренности, и точка в военном вопросе не ставится. Наоборот - усугубляется ситуация на фронте, видим обострение на Донбассе. Все это не может не тревожить покупателей нашего госдолга. Тем более что нет решений и по ряду других важных вопросов: по новой кредитной программе МВФ, по земельной реформе, по рынку деривативов, по валютному рынку", - прокомментировал "Стране" изменение ситуации на долговом и валютном рынках финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если бы иностранцы не успели изучить наш валютный рынок, то может стали бы активнее выводить свои капиталы из Украины. Однако они видят, что он малоликвидный, и понимаю, что покупка/продажа "лишних" $15-20 млн (при объеме торгов $120-150 млн) может сорвать курс доллара в любую сторону. Потому действуют очень аккуратно: из-за вложений в гривневые ОВГЗ, им очень невыгодна девальвация гривны. Нерезиденты пока не совершают крупных валютных покупок, ждут, когда наш бизнес начнет продавать доллар под уплату налога на прибыли и, когда украинские агроэкспортеры начнут активнее конвертировать свою валютную выручку под посевную. Тогда западные инвестфонды могут развернуть валютные покупки и вывод капиталов.

Так что Нацбанк не сможет наращивать свои золотовалютные резервы в том темпе, в котором рассчитывал. И помогать Минфину с выплатами по госдолгу. Возможно, правительству потребуется новое долговое привлечение в валюте.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Так что Нацбанк не сможет наращивать свои золотовалютные резервы в том темпе, в котором рассчитывал. И помогать Минфину с выплатами по госдолгу. Возможно, правительству потребуется новое долговое привлечение в валюте.

Ну да, вот только посмотрите сколько НБУ выкупил за последние 6 мес и сколько он собирался выкупать еще в начале 2019го.
Нерезы полезут дальше в ОВГЗ после подписания программы МВФ, а пока наслаждайтесь стабильностью (здесь многие её хотели :roll: )
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:30

Moneta критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ?
Игорь
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