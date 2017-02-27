Додано: Сер 19 лют, 2020 11:38

Moneta написав: Игорь написав: Moneta критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ? критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ?



А какой может быть выход, их же предупреждали что строят пирамиду. Пирамида т.к обслуживать этот долг кроме как новыми вкладчиками источников нет. Посмотрите на наш бюджет - черная дыра. Возомнили себя США или Еврозоной и просто надувают денежную массу, при падении экономики уже 5й месяц. Уже зашли слишком далеко, остается лишь наблюдать, причем желательно за пределами БС. Надеюсь Маркаровой и Смолию не дадут выехать из страны, чтобы это было уроком всем инсайдерам у финансового руля. А какой может быть выход, их же предупреждали что строят пирамиду. Пирамида т.к обслуживать этот долг кроме как новыми вкладчиками источников нет. Посмотрите на наш бюджет - черная дыра. Возомнили себя США или Еврозоной и просто надувают денежную массу, при падении экономики уже 5й месяц. Уже зашли слишком далеко, остается лишь наблюдать, причем желательно за пределами БС. Надеюсь Маркаровой и Смолию не дадут выехать из страны, чтобы это было уроком всем инсайдерам у финансового руля.

внимание вопрос от профана в экономике ( от меня,а не от того кого вы подумали - Гончарука, если че я тоже хочу в премьерыЧто будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .