и много импортных товаров подешевело согласно снижению доллара?
цены на импортняк что при 28 что при 23 одинаковы были и есть.
а вот купить бакс по 23 и что то самому заказать из-за бугра действительно выгоднее.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:27
и много импортных товаров подешевело согласно снижению доллара?
цены на импортняк что при 28 что при 23 одинаковы были и есть.
а вот купить бакс по 23 и что то самому заказать из-за бугра действительно выгоднее.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:36
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:38
внимание вопрос от профана в экономике ( от меня,а не от того кого вы подумали - Гончарука , если че я тоже хочу в премьеры )
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:42
А потом попробуйте взять залоговый кредит не имея залога.
Как-то так.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46
повторюсь , так у нас ЗВР в два раза больше чем долги , то есть останется половина ЗВР.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Половина моя – половина наша... /12 стульев/
24.37-24.39/24.45-24.48
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:58
ЗВР у нас в 4 раза меньше чем долгов. Точные цифры лень писать.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
yama есть такой термин - критический импорт. это те товары и услуги, которые не производятся в Украине и жизненно необходимые ( тот же газ,нефть,лекарства и т.д.) и которые покупаются исключительно за валюту. норма резервов - минимум три месяца стоимости такого импорта.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ржут кони. Люди думают, потом говорят, пишут или делают.
Позволить себе Турцию вместо Египта или залить бензина побольше можно двумя путями:
1. больше зарабатывать (то есть, больше производить и продавать - товары, услуги, ...)
2. одолжить (на некоторый срок на более или менее выгодных условиях)
Мы стали производить больше, мы семимильными шагами пошли по первому пункту?
Мы просто получили большой кредит, и вся Ваша радость подобна сиюминутной радости человека, пропивающего выхваченый в микрозайме кредит наличными. Дальнейшая судьба такого человека хорошо известна.
Так что радоваться, конечно, можно. Главное, потом не удивляться.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:04
|