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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3913391439153916>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 309
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:27

  Alex2006 написав: Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы :)


и много импортных товаров подешевело согласно снижению доллара?
цены на импортняк что при 28 что при 23 одинаковы были и есть.
а вот купить бакс по 23 и что то самому заказать из-за бугра действительно выгоднее.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:36

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
Підросли копійок на 5-8.

18.02.2020 18:30
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:38

  Moneta написав:
  Игорь написав:Moneta критикуя - предлагай. Какой выход из сложившейся ситуации ?


А какой может быть выход, их же предупреждали что строят пирамиду. Пирамида т.к обслуживать этот долг кроме как новыми вкладчиками источников нет. Посмотрите на наш бюджет - черная дыра. Возомнили себя США или Еврозоной и просто надувают денежную массу, при падении экономики уже 5й месяц. Уже зашли слишком далеко, остается лишь наблюдать, причем желательно за пределами БС. Надеюсь Маркаровой и Смолию не дадут выехать из страны, чтобы это было уроком всем инсайдерам у финансового руля.

внимание вопрос от профана в экономике ( от меня,а не от того кого вы подумали - Гончарука :) , если че я тоже хочу в премьеры :oops: )
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?

ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:42

  yama написав:внимание вопрос от профана в экономике ( от меня,а не от того кого вы подумали - Гончарука :) )
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?

ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .


А потом попробуйте взять залоговый кредит не имея залога.
Как-то так.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:46

  Любопытный написав:
  yama написав:внимание вопрос от профана в экономике ( от меня,а не от того кого вы подумали - Гончарука )
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?

ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .


А потом попробуйте взять залоговый кредит не имея залога.
Как-то так.

повторюсь , так у нас ЗВР в два раза больше чем долги , то есть останется половина ЗВР.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:повторюсь , так у нас ЗВР в два раза больше чем долги , то есть останется половина ЗВР.

Половина моя – половина наша... /12 стульев/

24.37-24.39/24.45-24.48
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:58

  yama написав:
  Любопытный написав:
А потом попробуйте взять залоговый кредит не имея залога.
Как-то так.

повторюсь , так у нас ЗВР в два раза больше чем долги , то есть останется половина ЗВР.


ЗВР у нас в 4 раза меньше чем долгов. Точные цифры лень писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

yama есть такой термин - критический импорт. это те товары и услуги, которые не производятся в Украине и жизненно необходимые ( тот же газ,нефть,лекарства и т.д.) и которые покупаются исключительно за валюту. норма резервов - минимум три месяца стоимости такого импорта.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы


Ржут кони. Люди думают, потом говорят, пишут или делают.
Позволить себе Турцию вместо Египта или залить бензина побольше можно двумя путями:

1. больше зарабатывать (то есть, больше производить и продавать - товары, услуги, ...)
2. одолжить (на некоторый срок на более или менее выгодных условиях)

Мы стали производить больше, мы семимильными шагами пошли по первому пункту?
Мы просто получили большой кредит, и вся Ваша радость подобна сиюминутной радости человека, пропивающего выхваченый в микрозайме кредит наличными. Дальнейшая судьба такого человека хорошо известна.

Так что радоваться, конечно, можно. Главное, потом не удивляться.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:04

  Alex2006 написав:Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию.


БУ-ГА-ГА.

Це не ви тут закріплювали перемогу над Свинарчуками ? :)
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