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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3913391439153916

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 309
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:10

  zzzzzz написав:ЗВР у нас в 4 раза меньше чем долгов. Точные цифры лень писать.

ДА вы правы в 3,36 раза :(
Долг на 31.12.2019__84 364,5 млн $ https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
ЗВР на 31.12.2019__25 302,16 млн $ https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

в свою очередь Долг делиться на
внешний долг 48 940,8 млн $
внутренний 35 423,7 млн $
от туда же

ЗЫ я не верно понял https://youtu.be/r_UJ229kDU8?t=376
$ 15 млрд. в этом году надо погасить из них внешних $ 6,8 млрд
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 лют, 2020 12:17, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:17

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 65 563,97076116(66 359,44172379 − 795,47096263) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 230(14 950 + 280) млн.
Овернайти виросли меньше ніж коррахунки впали.

Загальна добова ліквідність 65 563,97 + 15 230 - 0 = 80 793,97(81 309,44 − 515,47) млн. гривень.

Загально добова ліквідність припала!

Хоча НБУ додав 1222,25 млн.грн. ліквідності купивши 50 млн.долярів. Та вчора майже вдвічі бідьше забрало Казначейство. Воно забрало і те, що додала Інкасаця, забравши готівку з оббігу. Казначейству в зменьшенні ліквідності допомогли і Інші.


Коррахунки припали. Овернайти підросли, та не так багатоо, щоб підросла і загально добова ліквідність. Гроші йдуть туди, де є прибуток. :!:

Період платежів налогів.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 3913391439153916
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