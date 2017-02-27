Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 65 563,97076116(66 359,44172379 − 795,47096263) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 230(14 950 + 280) млн. Овернайти виросли меньше ніж коррахунки впали.
Загальна добова ліквідність 65 563,97 + 15 230 - 0 = 80 793,97(81 309,44 − 515,47) млн. гривень.
Загально добова ліквідність припала!
Хоча НБУ додав 1222,25 млн.грн. ліквідності купивши 50 млн.долярів. Та вчора майже вдвічі бідьше забрало Казначейство. Воно забрало і те, що додала Інкасаця, забравши готівку з оббігу. Казначейству в зменьшенні ліквідності допомогли і Інші.
Коррахунки припали. Овернайти підросли, та не так багатоо, щоб підросла і загально добова ліквідність. Гроші йдуть туди, де є прибуток.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.