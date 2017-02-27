Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 65 563,97076116(66 359,44172379 − 795,47096263) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 15 230(14 950 + 280) млн. Овернайти виросли меньше ніж коррахунки впали.
Загальна добова ліквідність 65 563,97 + 15 230 - 0 = 80 793,97(81 309,44 − 515,47) млн. гривень.
Загально добова ліквідність припала!
Хоча НБУ додав 1222,25 млн.грн. ліквідності купивши 50 млн.долярів. Та вчора майже вдвічі бідьше забрало Казначейство. Воно забрало і те, що додала Інкасаця, забравши готівку з оббігу. Казначейству в зменьшенні ліквідності допомогли і Інші.
Коррахунки припали. Овернайти підросли, та не так багатоо, щоб підросла і загально добова ліквідність. Гроші йдуть туди, де є прибуток.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.02.2020...................24,5237 Доллар вырос на 8 копеек. Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. С 10-20 приподнялись на копейку вверх, расширив спред на полкопейки. Потом подтянули на эти же полкопейки спред снизу и прекратили всякое движение. НБУ изменил данные анализа ликвидности за вчера. 1222 млн. из графы "Прочие монетарные" перенесены на сегодня. Похоже, что решили учитывать интервенцию не днем заключения сделок, а днем расчетов. Интересно, что остатки на коррсчетах на начало вчерашнего дня не изменились, результат подрихтовали за счет инкассации. Вчера интервенций, похоже, все же не было. Остатки на коррсчетах немного сократились. Динамику даже комментировать не хочется, дадим НБУ время разобраться в собственной статистике.
В понедельник обороты оказались ожидаемо низкими из-за выходного в США. Общая продажа составила 239 млн. При этом чистый спрос, по всей видимости, оказался на уровне 189 млн. Я не стал приводить сравнение с предыдущим днем, поскольку для ТОМной сессии это бессмысленно.
freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь. Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))
Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск? Статистика за 2018 Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата. А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...
Moneta написав:Так что Нацбанк не сможет наращивать свои золотовалютные резервы в том темпе, в котором рассчитывал. И помогать Минфину с выплатами по госдолгу. Возможно, правительству потребуется новое долговое привлечение в валюте.
Ну да, вот только посмотрите сколько НБУ выкупил за последние 6 мес и сколько он собирался выкупать еще в начале 2019го. Нерезы полезут дальше в ОВГЗ после подписания программы МВФ, а пока наслаждайтесь стабильностью (здесь многие её хотели )
Зуб даете, что МВФ таки даст очередной транш?
Время покажет ... (думаю летом можно будет обсудить снова) И, да, не интересных ОВГЗ у нерезов уже 129 ярдов...
yama написав:Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
Сибарит написав:НБУ изменил данные анализа ликвидности за вчера. 1222 млн. из графы "Прочие монетарные" перенесены на сегодня. Похоже, что решили учитывать интервенцию не днем заключения сделок, а днем расчетов. Интересно, что остатки на коррсчетах на начало вчерашнего дня не изменились, результат подрихтовали за счет инкассации. Вчера интервенций, похоже, все же не было.