Додано: Сер 19 лют, 2020 12:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

19.02.2020...................24,5237

Доллар вырос на 8 копеек.

Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. С 10-20 приподнялись на копейку вверх, расширив спред на полкопейки. Потом подтянули на эти же полкопейки спред снизу и прекратили всякое движение.

НБУ изменил данные анализа ликвидности за вчера. 1222 млн. из графы "Прочие монетарные" перенесены на сегодня. Похоже, что решили учитывать интервенцию не днем заключения сделок, а днем расчетов. Интересно, что остатки на коррсчетах на начало вчерашнего дня не изменились, результат подрихтовали за счет инкассации. Вчера интервенций, похоже, все же не было.

Остатки на коррсчетах немного сократились. Динамику даже комментировать не хочется, дадим НБУ время разобраться в собственной статистике.



В понедельник обороты оказались ожидаемо низкими из-за выходного в США.

Общая продажа составила 239 млн. При этом чистый спрос, по всей видимости, оказался на уровне 189 млн.

Я не стал приводить сравнение с предыдущим днем, поскольку для ТОМной сессии это бессмысленно.