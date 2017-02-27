Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24

Наш гиперлуп вперед летит, к конечной остановке

Ну что, похоже, праздник ОВГЗ заканчиваетсяСпасибо его организаторам от всех, кто сумел хорошо заработать. Хотя, думаю, что слова благодарности от простых инвесторов лишние. Зачем они людям, достигшим высот гениальных комбинаторов вроде Майкла Милкена и Ивана Боэски, когда-то триумфально вошедших в зал славы «финансовых инженеров» Уолл-стрит. Зачем все эти сантименты и сопливые благодарности мастерам, создавшим схему безрискового инвестирования с доходностью около 30% в год, в долларах, просуществовавшую целых два года в бедной, экономически неразвитой стране?!Всем известно, что за доходность нужно платить. И платим мы риском, которому подвергаемся. Хочешь спать спокойно — покупай десятилетние американские государственные облигации, актив, официально признанный безрисковым, и зарабатывай себе 1.6% в год. Хочешь больше, инвестируй на десятилетия в американские акции и надейся получить, в среднем, 10.5% в год. Хочешь за два года безо всякого риска разбогатеть на больше, чем 60%, становись владеющим информацией инвестором.Но, как известно, счастье не бывает долгим. Особенно, если оно построено на зыбком фундаменте, то ли бестолковости, то ли нечистоплотности, и точно в ущерб экономике целой страны и благоденствию её граждан.Если описать суть произошедшего в двух словах, то НБУ, прикрывшись «инфляционным таргетированием», проводил жесткую монетарную политику, устанавливая процентную ставку на уровне, намного превышающем инфляцию. Минфин выпускал облигации с самой высокой в мире реальной доходностью, которые, естественно, пользовались большим спросом у инвесторов, активно эти облигации скупавших. Теоретически, они рисковали, ведь долг-то в гривнах, а следовательно, возможная девальвация запросто могла превратить доходный инструмент в убыточный. И вот здесь, самое интересное: «то, что могло убить, сделало кого-то богаче». Вместо того, чтобы плавно девальвировать гривну, активно скупая входящую в страну валюту, НБУ позволил ей укрепляться, спрятавшись за теорию «рыночного формирования» курса. Но, если кто-то зарабатывает, то кто-то должен за это заплатить. Заплатила украинская экономика, а значит, что мы с вами.Как известно, сколько веревочке ни виться, а конец всё равно наступит. И, похоже, что гиперлуп технократов движется прямиком к конечной остановке: промышленное производство за год снизилось на 1.8%; рост ВВП замедлился с 4.1%, в третьем квартале, до 1.5%, в четвертом, и его основным источником стало увеличение потребления импортных товаров; дыра в бюджете только за январь составила 13.8 миллиардов гривен, не добрали 24.5% запланированных доходов; банковская система потеряла всяческую мотивацию кредитовать промышленность; украинские предприятия стонут от крепкой гривны; зато те, кто инвестировал в ОВГЗ, отлично заработали!