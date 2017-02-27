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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3914391539163917

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 309
ниже 23
6%
19
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:03

  Expert100500 написав:
  mephala написав:а США одалживают в чем то другом кроме своей валюты?
нас как бы долги в грн тоже не сильно волнуют.


це ж чому не турбують? Бо можемо включити станок при потребі? Боюсь після цього лавочка ОВДП прикриється назавжди, та й репутацію втратимо перед нерезидентами


Когда _прийдется_ включать станок, уже будет не до таких "мелочей"...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:24

Наш гиперлуп вперед летит, к конечной остановке


Ну что, похоже, праздник ОВГЗ заканчивается

Спасибо его организаторам от всех, кто сумел хорошо заработать. Хотя, думаю, что слова благодарности от простых инвесторов лишние. Зачем они людям, достигшим высот гениальных комбинаторов вроде Майкла Милкена и Ивана Боэски, когда-то триумфально вошедших в зал славы «финансовых инженеров» Уолл-стрит. Зачем все эти сантименты и сопливые благодарности мастерам, создавшим схему безрискового инвестирования с доходностью около 30% в год, в долларах, просуществовавшую целых два года в бедной, экономически неразвитой стране?!

Всем известно, что за доходность нужно платить. И платим мы риском, которому подвергаемся. Хочешь спать спокойно — покупай десятилетние американские государственные облигации, актив, официально признанный безрисковым, и зарабатывай себе 1.6% в год. Хочешь больше, инвестируй на десятилетия в американские акции и надейся получить, в среднем, 10.5% в год. Хочешь за два года безо всякого риска разбогатеть на больше, чем 60%, становись владеющим информацией инвестором.

Но, как известно, счастье не бывает долгим. Особенно, если оно построено на зыбком фундаменте, то ли бестолковости, то ли нечистоплотности, и точно в ущерб экономике целой страны и благоденствию её граждан.

Если описать суть произошедшего в двух словах, то НБУ, прикрывшись «инфляционным таргетированием», проводил жесткую монетарную политику, устанавливая процентную ставку на уровне, намного превышающем инфляцию. Минфин выпускал облигации с самой высокой в мире реальной доходностью, которые, естественно, пользовались большим спросом у инвесторов, активно эти облигации скупавших. Теоретически, они рисковали, ведь долг-то в гривнах, а следовательно, возможная девальвация запросто могла превратить доходный инструмент в убыточный. И вот здесь, самое интересное: «то, что могло убить, сделало кого-то богаче». Вместо того, чтобы плавно девальвировать гривну, активно скупая входящую в страну валюту, НБУ позволил ей укрепляться, спрятавшись за теорию «рыночного формирования» курса. Но, если кто-то зарабатывает, то кто-то должен за это заплатить. Заплатила украинская экономика, а значит, что мы с вами.

Как известно, сколько веревочке ни виться, а конец всё равно наступит. И, похоже, что гиперлуп технократов движется прямиком к конечной остановке: промышленное производство за год снизилось на 1.8%; рост ВВП замедлился с 4.1%, в третьем квартале, до 1.5%, в четвертом, и его основным источником стало увеличение потребления импортных товаров; дыра в бюджете только за январь составила 13.8 миллиардов гривен, не добрали 24.5% запланированных доходов; банковская система потеряла всяческую мотивацию кредитовать промышленность; украинские предприятия стонут от крепкой гривны; зато те, кто инвестировал в ОВГЗ, отлично заработали!

https://nv.ua/opinion/ovgz-grafik-2020- ... 70842.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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