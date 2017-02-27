Додано: Сер 19 лют, 2020 15:28

Если описать суть произошедшего в двух словах, то НБУ, прикрывшись «инфляционным таргетированием», проводил жесткую монетарную политику, устанавливая процентную ставку на уровне, намного превышающем инфляцию. Минфин выпускал облигации с самой высокой в мире реальной доходностью, которые, естественно, пользовались большим спросом у инвесторов, активно эти облигации скупавших. Теоретически, они рисковали, ведь долг-то в гривнах, а следовательно, возможная девальвация запросто могла превратить доходный инструмент в убыточный. И вот здесь, самое интересное: «то, что могло убить, сделало кого-то богаче». Вместо того, чтобы плавно девальвировать гривну, активно скупая входящую в страну валюту, НБУ позволил ей укрепляться, спрятавшись за теорию «рыночного формирования» курса. Но, если кто-то зарабатывает, то кто-то должен за это заплатить. Заплатила украинская экономика, а значит, что мы с вами.Как известно, сколько веревочке ни виться, а конец всё равно наступит. И, похоже, что гиперлуп технократов движется прямиком к конечной остановке: промышленное производство за год снизилось на 1.8%; рост ВВП замедлился с 4.1%, в третьем квартале, до 1.5%, в четвертом, и его основным источником стало увеличение потребления импортных товаров; дыра в бюджете только за январь составила 13.8 миллиардов гривен, не добрали 24.5% запланированных доходов; банковская система потеряла всяческую мотивацию кредитовать промышленность; украинские предприятия стонут от крепкой гривны; зато те, кто инвестировал в ОВГЗ, отлично заработали!Но ресурс не бесконечен. В последние месяцы палочка-выручалочка для латания дыр в бюджете и быстрого обогащения постепенно потеряла свою силу. Стоило ставке снизиться до чуть менее 10%, как спрос сразу же стал меньше предложения, что подтверждается результатами последних аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. Для одних риски становятся непомерно высоки, для других исчезает возможность влиять на ситуацию, обеспечивая гарантированный результат.Таким образом, перед правительством стоит непростая задача. Экономический рост ничтожный и реалистичных предпосылок для улучшений мало. Земля, приватизация, а вместе с ними и сотрудничество с МВФ забуксовали. Это очевидно. И даже «няни» не смогли возбудить инвесторов, о чем совершенно ясно дала понять госпожа посол Германии. Все, что осталось у правительства — это растущая дыра в бюджете и жалкие попытки её прикрыть с помощью фискальных репрессий, которые редко приводят к желаемому результату; оптимистичных заявлений министров в фейсбуке, которые больше способствуют росту числа подписчиков, нежели экономических показателей; и всё тех же облигаций.Но, дважды в одну и ту же реку не войдешь. В нынешней ситуации повышение доходности облигаций и сокращение сроков заимствований для возрождения спроса будет признанием полной остановки украинского гиперлупа и началом строительства классической пирамиды, что скорее отпугнет инвесторов, нежели привлечет.