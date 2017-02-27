Когда _прийдется_ включать станок, уже будет не до таких "мелочей"...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:03
Когда _прийдется_ включать станок, уже будет не до таких "мелочей"...
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:28
Если описать суть произошедшего в двух словах, то НБУ, прикрывшись «инфляционным таргетированием», проводил жесткую монетарную политику, устанавливая процентную ставку на уровне, намного превышающем инфляцию. Минфин выпускал облигации с самой высокой в мире реальной доходностью, которые, естественно, пользовались большим спросом у инвесторов, активно эти облигации скупавших. Теоретически, они рисковали, ведь долг-то в гривнах, а следовательно, возможная девальвация запросто могла превратить доходный инструмент в убыточный. И вот здесь, самое интересное: «то, что могло убить, сделало кого-то богаче». Вместо того, чтобы плавно девальвировать гривну, активно скупая входящую в страну валюту, НБУ позволил ей укрепляться, спрятавшись за теорию «рыночного формирования» курса. Но, если кто-то зарабатывает, то кто-то должен за это заплатить. Заплатила украинская экономика, а значит, что мы с вами.
Как известно, сколько веревочке ни виться, а конец всё равно наступит. И, похоже, что гиперлуп технократов движется прямиком к конечной остановке: промышленное производство за год снизилось на 1.8%; рост ВВП замедлился с 4.1%, в третьем квартале, до 1.5%, в четвертом, и его основным источником стало увеличение потребления импортных товаров; дыра в бюджете только за январь составила 13.8 миллиардов гривен, не добрали 24.5% запланированных доходов; банковская система потеряла всяческую мотивацию кредитовать промышленность; украинские предприятия стонут от крепкой гривны; зато те, кто инвестировал в ОВГЗ, отлично заработали!
Но ресурс не бесконечен. В последние месяцы палочка-выручалочка для латания дыр в бюджете и быстрого обогащения постепенно потеряла свою силу. Стоило ставке снизиться до чуть менее 10%, как спрос сразу же стал меньше предложения, что подтверждается результатами последних аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. Для одних риски становятся непомерно высоки, для других исчезает возможность влиять на ситуацию, обеспечивая гарантированный результат.
Таким образом, перед правительством стоит непростая задача. Экономический рост ничтожный и реалистичных предпосылок для улучшений мало. Земля, приватизация, а вместе с ними и сотрудничество с МВФ забуксовали. Это очевидно. И даже «няни» не смогли возбудить инвесторов, о чем совершенно ясно дала понять госпожа посол Германии. Все, что осталось у правительства — это растущая дыра в бюджете и жалкие попытки её прикрыть с помощью фискальных репрессий, которые редко приводят к желаемому результату; оптимистичных заявлений министров в фейсбуке, которые больше способствуют росту числа подписчиков, нежели экономических показателей; и всё тех же облигаций.
Но, дважды в одну и ту же реку не войдешь. В нынешней ситуации повышение доходности облигаций и сокращение сроков заимствований для возрождения спроса будет признанием полной остановки украинского гиперлупа и началом строительства классической пирамиды, что скорее отпугнет инвесторов, нежели привлечет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:46
Курс на момент:
Харьков 24.40 - 24.42 (утром 24.36 - 24.40)
Сумы 24.35 - 24.45 (24.30 - 24.45)
Полтава 24.37 - 24.50 (24.30 - 24.47)
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:56
Что-то ракетчики сегодня возбудились,это очень хорошо.
Стало намного веселее и не скучно видеть всего навсего пару страниц за день
Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.
По курсу,рынок,наконец-то мы его дождались,НБУ перестарался в понижении ставки,Минфин тоже слишком поверил в себя,приходится идти в ногу с рынком и если Минфин хочет привлекать ресурсы,то надо идти на повышение доходностей.
Хотя есть и другой путь,это привлечь евробонды под 4 процента годовых и слить их на МБ,вот и всё что нужно знать ракетчикам на сегодняшний день)
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 19 лют, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03
Зачем так ватно и нагло врать?
В 2018 г. в Турции отдохнуло 250 тыщ украинцев.
Это в 10 раз больше, чем в твоей кацапской брехне!
На продукты и одежду у украинцев деньги есть.
Никто не голодает, а тьолки у нас одеты и ухожены лучше, чем в богатых странах.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............19.02.2020...........20.02.2020
дата розрахунку............18.02.2020...........19.02.2020
Євро................................26,4291...............26,4862
Долар США.......................24,4431...............24,5231
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. С 10-20 приподнялись на копейку вверх, расширив спред на полкопейки. Потом подтянули на эти же полкопейки спред снизу и прекратили всякое движение.
Около 12 очень плавно приподнялись на копейку, сократив спред до 1.5 копеек. После обеда откатились на 2.5 копейки, расширив спред до 2 копеек. После этого снова стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 24.5000 - 24.5200, т.е. вернулись на уровень открытия. По сравнению с вчерашним закрытием рост составил 6 копеек.
Символическое снижение официального курса по сравнению со справочным намекает на то, что после обеда торги еще продолжались.
Этот день в истории:
2019 - 27.1733 (-1) -265
2018 - 27.0119 (+2) -249
2017 - 27.0261 (+4)
2016 - 26.8558 (+39)
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08
Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:12
Закатай обратно губу и иди работай.
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:33
Прямо как в сказке,рассуждают о труде те,кто тяжелее клавы в руках ничего не держал,да заказы от всяких нехороших людей,по щелчку выполнял
Вы такое же имеете отношение к экономике,как я к лётчикам
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:50
Libo
Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.
И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро.
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