Додано: Сер 19 лют, 2020 17:03



В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У

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