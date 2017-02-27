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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я думаю что большой ракете быть. Искусственно продержат курс на нынешнем уровне еще парк месяцев, а потом полетим... И не от 24, а от 28 с последующей коррекцией на закономерный уровень в 40 гривен за доллар
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:52
Человек видно никогда не выезжал дальше своего *******
В аэропорту ни разу не интересовались, целью полета.
На авто иногда спрашивают, но нигде не отмечают.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54
Правда? А в билете ничего не стоит??? Или стоит Заграница . Когда приезжаешь , всегда спрашивают откуда . Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Так, что я вам не верю.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:03
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег
Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов
В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".
Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:10
Курси на зараз - майже все червоне
Вітаюсь совсіма.
17:00
Якщо зранку підросли, то ввечері припали копійки на 2-5.
11:00
Курс НБУ навпаки підріс. Не йде готівка за МіжБанком
Євро (₴ --> €) 26,4862(26,4291 + 0,0571)
Долар США (₴ --> $) 24,5231(24,4431 + 0,08)
Крос курс євро/доляр на зараз 1,07895
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша".
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:17
Еврик приуныл 1.078 уже
Тесла +7,5%
Edit: Тесла уже +9%, за пару мин +1,5%.
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 19 лют, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:21
це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:23
В споре желательно было определиться что необходимо подсчитывать. Количество уникальных лиц-посетителей или количество посещений.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень сильно сомневаюсь, что кого-то в аэропорту интересуют особенности вашего пищеварения.
На паспортном контроле проверяют факт того, что вы легально можете пересечь границу. Ваш посадочный талон при этом не нужен. Кстати, во многих аэропортах/авиакомпаниях посадочный вполне может быть электронным, это разблокированный телефон надо в окошко таможеннику пихать?
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