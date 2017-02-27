Я публикации такой глубокой мысли безусловно стоило зарегистрироваться на форуме.
Пишите еще. Ваше мнение очень важно для нас.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46
Я публикации такой глубокой мысли безусловно стоило зарегистрироваться на форуме.
Пишите еще. Ваше мнение очень важно для нас.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, Украине необходимо обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно.
Можно сказать, что это фантастика. 6 процентов 20 лет подряд. Умеет МВФ воодушевить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:49
А Зе обіцяв за 4 роки.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52
Турки всё считают в евро ). Но цены у них неадекватные последние годы. Привлекательнее за подешевевший евро ехать в еврозону.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52
Подтверждаю, был на Рождество, Аркадия и Золотые терассы в Варшаве полным полно украинцев закупаются по полное и расчитываются многие картами, а продуктовые товары в Керфуре или Лидлле по качеству на несколько порядков выше наших. Даже выгодно на православное Рождество покупать ихнюю колбасу и буженину и дешевле и качественне.
Выгодно товарами закупатся
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04
Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.
Как вам такая новость, а?
Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11
Это теперь точно к ракете и полёту сразу к 40-ка
п.с. мама дорогая вот это новость бомба\граната,я думал 23 это история,оказывается НЕТ,вот шалунишки в НБУ,сами катаются на горочках и им плевать на стоны рабочего класса
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте.
А Вы хотите обсудить новость или громкий заголовок, который новости не соответствует?
НБУ не отказывается от интервенций, а отказывается от "плановых покупок".
Этот план позволял проводить интервенции, когда резких колебаний не было. Т.о. НБУ сдерживал укрепление гривны. Сейчас, похоже, рынок относительно уравновешен, необходимости бороться с укреплением нет, колебания обещают продолжать сглаживать.
Если наметится новая тенденция укрепления гривны, план введут снова.
По сути ничего не меняется.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 19 лют, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:14
1) деза
2) прихована реклама вата сайту, будьте обережні!
+50грн !
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:15
Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.
Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.
При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.
И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)
По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например
В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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