Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, Украине необходимо обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно.



Можно сказать, что это фантастика. 6 процентов 20 лет подряд. Умеет МВФ воодушевить.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.