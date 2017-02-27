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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3917391839193920>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

  NTV написав:Я думаю что большой ракете быть. Искусственно продержат курс на нынешнем уровне еще парк месяцев, а потом полетим... И не от 24, а от 28 с последующей коррекцией на закономерный уровень в 40 гривен за доллар

Я публикации такой глубокой мысли безусловно стоило зарегистрироваться на форуме.
Пишите еще. Ваше мнение очень важно для нас.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, Украине необходимо обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно.

Можно сказать, что это фантастика. 6 процентов 20 лет подряд. Умеет МВФ воодушевить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:49

  freeze написав:Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, Украине необходимо обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно.

Можно сказать, что это фантастика. 6 процентов 20 лет подряд. Умеет МВФ воодушевить.

А Зе обіцяв за 4 роки. :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52

  Renee написав:Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.

Турки всё считают в евро ). Но цены у них неадекватные последние годы. Привлекательнее за подешевевший евро ехать в еврозону.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52

  jump написав:
  proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов

В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".

Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У



це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"


Подтверждаю, был на Рождество, Аркадия и Золотые терассы в Варшаве полным полно украинцев закупаются по полное и расчитываются многие картами, а продуктовые товары в Керфуре или Лидлле по качеству на несколько порядков выше наших. Даже выгодно на православное Рождество покупать ихнюю колбасу и буженину и дешевле и качественне.
Выгодно товарами закупатся
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04

Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.

Как вам такая новость, а?

"НБУ отказывается от интервенций по покупке валюты"

Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11

  Искатель написав:Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.

Как вам такая новость, а?

"НБУ отказывается от интервенций по покупке валюты"

Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.


Это теперь точно к ракете и полёту сразу к 40-ка :lol:

п.с. мама дорогая вот это новость бомба\граната,я думал 23 это история,оказывается НЕТ,вот шалунишки в НБУ,сами катаются на горочках и им плевать на стоны рабочего класса 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.

Как вам такая новость, а?

Давайте.
А Вы хотите обсудить новость или громкий заголовок, который новости не соответствует?

НБУ не отказывается от интервенций, а отказывается от "плановых покупок".
Этот план позволял проводить интервенции, когда резких колебаний не было. Т.о. НБУ сдерживал укрепление гривны. Сейчас, похоже, рынок относительно уравновешен, необходимости бороться с укреплением нет, колебания обещают продолжать сглаживать.
Если наметится новая тенденция укрепления гривны, план введут снова.
По сути ничего не меняется.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 19 лют, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:14

  Искатель написав:Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.

Как вам такая новость, а?

"НБУ отказывается от интервенций по покупке валюты"

Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:15

  proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов

В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".

Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У

Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.

Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.
При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.

И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)

По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например :)

В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают :) )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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