Додано: Сер 19 лют, 2020 18:42

Искатель написав: Никто не обязывал до этого Нацбанк ежедневно выходить и тем более, ежедневно покупать. Никто не обязывал до этого Нацбанк ежедневно выходить и тем более, ежедневно покупать.

Никто не обязывал. Но если бы не был установлен план по пополнению резервов, НБУ обвинили бы в искусственном ослаблении гривны. План позволял формально отмазаться от таких обвинений, формально соблюдая правила ведения валютной войны. Сохранять план без необходимости его выполнять тоже некрасиво.Если пытаться гадать по заявлениям НБУ, стоит привязать его не только к размещению облигаций, но и к совещанию Кабмина с НБУ. Это позволит предположить, что результаты неудачного аукциона всех устраивают, и существенно повышать ставки Минфин не намерен. Поэтому НБУ не ожидает существенного давления на валютный рынок с этой стороны.Но это только гадание.Амплитуда колебаний, которые НБУ считает нужным сглаживать, постоянно меняется. Во время существенного укрепления допускались временные отскоки вверх до 30 копеек в день. Движения вниз пресекались значительно раньше. Сейчас, похоже, допустимые отклонения стали относительно симметричными и не очень большими. В любом случае, весомым фактором для интервенции всегда остается дисбаланс между спросом и предложением, ситуативно меняется только момент выхода с интервенцией.