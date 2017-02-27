Как вам такая новость, а?
Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04
Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.
Как вам такая новость, а?
Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11
Это теперь точно к ракете и полёту сразу к 40-ка
п.с. мама дорогая вот это новость бомба\граната,я думал 23 это история,оказывается НЕТ,вот шалунишки в НБУ,сами катаются на горочках и им плевать на стоны рабочего класса
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте.
А Вы хотите обсудить новость или громкий заголовок, который новости не соответствует?
НБУ не отказывается от интервенций, а отказывается от "плановых покупок".
Этот план позволял проводить интервенции, когда резких колебаний не было. Т.о. НБУ сдерживал укрепление гривны. Сейчас, похоже, рынок относительно уравновешен, необходимости бороться с укреплением нет, колебания обещают продолжать сглаживать.
Если наметится новая тенденция укрепления гривны, план введут снова.
По сути ничего не меняется.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 19 лют, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:14
1) деза
2) прихована реклама вата сайту, будьте обережні!
+50грн !
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24
наверно покупать уже нечего
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:24
Как я вижу ситуацию. Заявление было сделано вчера, в тот же день, когда прошел, мягко говоря, неудачный аукцион по размещению ОВГЗ.
Никто не обязывал до этого Нацбанк ежедневно выходить и тем более, ежедневно покупать. Могли бы и промолчать. А тут они прямо заявили, мол, "нам тут делать нечего". Зачем делать такие заявления?
Как там у ВинниПуха, "ну, зачем тебе жужжать, если ты не пчела"?
И потом. Какие колебания они будут сглаживать? 20,30,50 копеек? Тоже неясно.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:26
Как же Вы уже достали. Это не деза. "Иногда лучше молчать, чем говорить".
Поставьте меня в игнор, а я - Вас. На том и порешим.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:39
Скорее всего сейчас пойдет тренд на ослабление гривны, вот НБУ и не будет вмешиваться, палить резервы, сбивать рекордные ракеты роста курса. Что вполне разумно, учитывая огромные выплаты долгов в этом году.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:40
Ну конечно деза.
Такие заявки НБУ делать не может. Его главнейшая функция - поддержание финансовой стабильности и стабильности национальной валюты. Во имя этого он будет покупать и продавать, когда сочтет это нужным. И публично отказаться от этого не может в силу своей природы.
Привет твоему казначею.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никто не обязывал. Но если бы не был установлен план по пополнению резервов, НБУ обвинили бы в искусственном ослаблении гривны. План позволял формально отмазаться от таких обвинений, формально соблюдая правила ведения валютной войны. Сохранять план без необходимости его выполнять тоже некрасиво.
Если пытаться гадать по заявлениям НБУ, стоит привязать его не только к размещению облигаций, но и к совещанию Кабмина с НБУ. Это позволит предположить, что результаты неудачного аукциона всех устраивают, и существенно повышать ставки Минфин не намерен. Поэтому НБУ не ожидает существенного давления на валютный рынок с этой стороны.
Но это только гадание.
Амплитуда колебаний, которые НБУ считает нужным сглаживать, постоянно меняется. Во время существенного укрепления допускались временные отскоки вверх до 30 копеек в день. Движения вниз пресекались значительно раньше. Сейчас, похоже, допустимые отклонения стали относительно симметричными и не очень большими. В любом случае, весомым фактором для интервенции всегда остается дисбаланс между спросом и предложением, ситуативно меняется только момент выхода с интервенцией.
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