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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:59
Libo написав:
1) деза
2) прихована реклама вата сайту, будьте обережні!
Как же Вы уже достали. Это не деза. "Иногда лучше молчать, чем говорить".
Поставьте меня в игнор, а я - Вас. На том и порешим.[/quote]
Ну конечно деза.
Такие заявки НБУ делать не может. Его главнейшая функция - поддержание финансовой стабильности и стабильности национальной валюты. Во имя этого он будет покупать и продавать, когда сочтет это нужным. И публично отказаться от этого не может в силу своей природы.
Привет твоему казначею.
[/quote]
Понимаешь , Брат , это не " левый ", это человек говорит от первого лица ...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:06
tk86 написав:Долярчик
Вважаю, що рване з 13-14 лютого до 20 (НБУ завжди намагається зміцнити гривню перед продажем привабливих облігацій, які будуть в останній вівторок, 25 лютого).
Можете постфактум пояснити, що саме повинно завтра рванути по вашому прогнозу?!
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:25
yama написав:
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ПО перше, ЗВР на борги на вистачить. Борги в кілька разів більші.
По друге, для чого взагалі потрібні ЗВР?.. Щоб мати можливість витрачати гроші, коли з якихось причин зникнуть надходження. В нормі ЗВР мають покривати кілька місяців критичного імпорту країни. Якщо їх просто віддати, то чим ви будете годувати людей, наприклад, якщо завтра масштабна війна, чи ще який форс-мажор?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:34
sergey_sryvkin написав: yama написав:
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ПО перше, ЗВР на борги на вистачить. Борги в кілька разів більші.
По друге, для чого взагалі потрібні ЗВР?.. Щоб мати можливість витрачати гроші, коли з якихось причин зникнуть надходження. В нормі ЗВР мають покривати кілька місяців критичного імпорту країни. Якщо їх просто віддати, то чим ви будете годувати людей, наприклад, якщо завтра масштабна війна, чи ще який форс-мажор?..
Не парьтесь с долгами.
Долги отдают только трусы.
Лучше кончайте с олигархатом, делайте реформы и боритесь с коррупцией. Тогда вам долги спишут, как в свое время вашей любимой Польше.
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Libo
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Додано: Сер 19 лют, 2020 19:42
Турецкая лира может резко упасть
Это произойдет при следующей плохой новости, которая повлияет на развивающиеся рынки
Турецкая лира стала более подвержена влиянию любых событий, которые снижают аппетит инвесторов к активам на развивающихся рынках, после того, как центральный банк снизил процентные ставки, говорит аналитик Commerzbank по валютным операциям Татьяна Гозе.
«Мы ожидаем, что лира резко ослабнет во время следующего снижения уровня риска на развивающихся рынках», - говорит Гозе.Реальная процентная ставка Турции, номинальные процентные ставки за вычетом инфляции, в настоящее время является отрицательной после того, как центральный банк снизил недельную ставку репо на 50 базисных пунктов до 10.75%, говорит Гозе. USD/TRY вырос на 0.3% до 6.0796 после того, как ранее достиг максимума с конца мая в 6.0809.
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edvardd
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