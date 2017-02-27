Золото и платину вижу, а акции на чем ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:27
Золото и платину вижу, а акции на чем ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:36
Якщо впаде на 1,04, то саме час брати європейські авто... Так робив три роки назад, ціна була дуже привабливою! Треба оновлювати автопарк! В автосалонах в ці часи не проштовхнутися!
А золото вже 1611,55... Хто увійшов в минулому році в цей актив, той в хорошому шоколаді! Хочеться побачити 2000 десь до літа!
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:37
Я думаю, Вы знаете, что современная экономика - это "экономика пузырей".
Финансовый сектор живёт отдельно от реального, и пампит&дампит что попало.
Иногда это может дать толчёк развитию перспективных сфер, на которые при обычном развитии "не хватает денег".
Но как правило в этих хайпах сгорают деньги хомячков, и переходят в руки спекулей.
Хайпом может быть хоть бетховен, хоть акции теслы, хоть палладий, хоть участки на Луне и т.д.
Особой логики нет - "все побежали - и я побежал"
А сейчас акции той же Теслы становятся доступными всё большему количеству хомячков, и порог входа довольно низкий. Плюс вложения в облигации стали или невыгодными, или слишком рискованными. Вот и пампится что попало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:38
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:47
Следующий, или уже нынешний, хайп - Вирджин Галактик.
Просто SpaceX уже стало не так модно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:17
На Стране более подробно описана содержание сегодняшней встречи Чурия с казначеями банков и темы, которые там поднимались, в том числе по интервенциям.
Кому интересно, можете найти, а то кошерная ссылка, не кошерная ссылка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:28
freeze
вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?
тогда снесут просто власть..
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