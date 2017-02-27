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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3917391839193920

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:27

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:А что за праздник у америкосов, на чем такой рост ?

Вижу Тесла +8% , а все остальные на чем ?

Печатный станок, ничего нового. И уже начинается переток в реальные активы.


Золото и платину вижу, а акции на чем ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:36

  proftpd66 написав:uaprofi

если упадет сильно, то надо брать по 1.04. Я вчера купил 3.3к евро по 26.77. Могу хранить 5+ лет чтобы ждать 1.25 :)

Якщо впаде на 1,04, то саме час брати європейські авто... Так робив три роки назад, ціна була дуже привабливою! Треба оновлювати автопарк! В автосалонах в ці часи не проштовхнутися!
А золото вже 1611,55... Хто увійшов в минулому році в цей актив, той в хорошому шоколаді! Хочеться побачити 2000 десь до літа!
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:37

  zzzzzz написав:А что за праздник у америкосов, на чем такой рост ?

Вижу Тесла +8% , а все остальные на чем ?

Я думаю, Вы знаете, что современная экономика - это "экономика пузырей".

Финансовый сектор живёт отдельно от реального, и пампит&дампит что попало.
Иногда это может дать толчёк развитию перспективных сфер, на которые при обычном развитии "не хватает денег".
Но как правило в этих хайпах сгорают деньги хомячков, и переходят в руки спекулей.
Хайпом может быть хоть бетховен, хоть акции теслы, хоть палладий, хоть участки на Луне и т.д.

Особой логики нет - "все побежали - и я побежал" :)

А сейчас акции той же Теслы становятся доступными всё большему количеству хомячков, и порог входа довольно низкий. Плюс вложения в облигации стали или невыгодными, или слишком рискованными. Вот и пампится что попало :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:38

  Alex2007 написав:

Декілька разів бачив цього громадянина на Саксаганського, в нього десь там, напевне офіс... Ще й думав, що за знайоме обличчя!
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:47

Следующий, или уже нынешний, хайп - Вирджин Галактик.
Просто SpaceX уже стало не так модно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:17

  Искатель написав:Давайте вернемся к нашим баранам, т.е. к валютному рынку.

Как вам такая новость, а?

"НБУ отказывается от интервенций по покупке валюты"

Перезвонил своему казначею, он подтвердил информацию.


На Стране более подробно описана содержание сегодняшней встречи Чурия с казначеями банков и темы, которые там поднимались, в том числе по интервенциям.
Кому интересно, можете найти, а то кошерная ссылка, не кошерная ссылка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:28

freeze
вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?
тогда снесут просто власть..
vladislavlvov
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