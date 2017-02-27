Додано: Сер 19 лют, 2020 20:37

zzzzzz написав: А что за праздник у америкосов, на чем такой рост ?



Вижу Тесла +8% , а все остальные на чем ? А что за праздник у америкосов, на чем такой рост ?Вижу Тесла +8% , а все остальные на чем ?

Я думаю, Вы знаете, что современная экономика - это "экономика пузырей".Финансовый сектор живёт отдельно от реального, и пампит&дампит что попало.Иногда это может дать толчёк развитию перспективных сфер, на которые при обычном развитии "не хватает денег".Но как правило в этих хайпах сгорают деньги хомячков, и переходят в руки спекулей.Хайпом может быть хоть бетховен, хоть акции теслы, хоть палладий, хоть участки на Луне и т.д.Особой логики нет - "все побежали - и я побежал"А сейчас акции той же Теслы становятся доступными всё большему количеству хомячков, и порог входа довольно низкий. Плюс вложения в облигации стали или невыгодными, или слишком рискованными. Вот и пампится что попало