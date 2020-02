Додано: Сер 19 лют, 2020 21:34

vladislavlvov написав: freeze

вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?

тогда снесут просто власть.. вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?тогда снесут просто власть..

Цікава логіка, а при ПА50, перевиберуть СН на другий срок і зроблсять всіх ще раз? Цікава логіка, а при ПА50, перевиберуть СН на другий срок і зроблсять всіх ще раз?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/