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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3918391939203921

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:44

Ну так команда профессионалов :D https://www.youtube.com/watch?v=dlrUsMEdJrM
olgerd
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:49

  vladislavlvov написав:freeze
вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?
тогда снесут просто власть..


Бюджет, что при 23, что при 26, всё одно не выполнят, и цифры дефицита будут большие, слишком надули бюджет неоправданным оптимизмом.

А сносить не кого не будут. Тут профана-самокатчика, который завалил все показатели, убрать не могут, а уж по серьезному никто никого сносить не будет, народ у нас терпеливый.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:58

  Игорь написав:
  freeze написав:На Стране более подробно описана содержание сегодняшней встречи Чурия с казначеями банков и темы, которые там поднимались, в том числе по интервенциям.
Кому интересно, можете найти, а то кошерная ссылка, не кошерная ссылка.

"- рассказал "Стране" источник, присутствовавший на закрытой встрече в Нацбанке."

Да что ж такое то, а ? Уже который раз всплывает инфа, то с "тайных вечерь", то со сходок нерезидентов, теперь с закрытых встречь Нацбанка. Завелся стукач, не иначе :)


Сейчас у каждого есть анонимный телеграм-канал, после совещания, все выходят и сразу что-то набирают на телефоне. В Офисе президента даже совещание специальное было - как нам заблокировать телеграм, но изучив неудачный опыт северо-восточного соседа по блокировке вроде как отказались от этого, решив создать сетку своих анонимных телеграм-каналов, которые будут вести люди из Офиса, а конкурирующие телеграм-каналы постановили обесчестить, подкидывая им намеренную дезу.
Вот такие анонимные вести с подпольного фронта борьбы за умы избирателей. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:09

  freeze написав:
  vladislavlvov написав:freeze
вы знаете как наебн..ся бюджет при 23?
тогда снесут просто власть..


Бюджет, что при 23, что при 26, всё одно не выполнят, и цифры дефицита будут большие, слишком надули бюджет неоправданным оптимизмом.

А сносить не кого не будут. Тут профана-самокатчика, который завалил все показатели, убрать не могут, а уж по серьезному никто никого сносить не будет, народ у нас терпеливый.

Совершенно верно. У нас никогда по экономическим причинам никого не сносили, только политическим.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.
Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.
А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?

Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?

Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:48

  Вкладчик1234 написав:
А сейчас акции той же Теслы становятся доступными всё большему количеству хомячков, и порог входа довольно низкий.


Акции Теслы могут повторить судьбу биткоина. И это очень вероятно. Весь мир на Теслу не пересядет. Украдут технологию разные мерсы, лехусы или ауди, и на этом рынке появится огромная конкуренция. Сейчас все автомобилисты над этим работают. Может найдут и более продвинутую технологию. Может Тесла это просто переходной этап, как пейджер на пути к беспроводной связи. :?: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:53

  somilitark написав:А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.
Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.
А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?



В мире сейчас идет конкурентная борьба - кто ниже опустил ставку, тот и победил.
Вводят даже отрицательные. А вам 10% это низко.
Кому низко?
Паразитам-депозитчикам?
Идите работать.
Арбайтен.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:58

  somilitark написав:А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.
Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.
А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?

Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?

Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((

ціль НБУ таргетувати інфляцію в районі 5%, також задача від Зеленського до осені запустити дешеву іпотеку - це якби річ не про слабку гривню, ... всі вірять в реальність виконання таких цілей?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:00

  Libo написав: кто ниже опустил ставку, тот и победил.Кому низко?

По-моему кто-то не проспался хорошенько от вчерашнего самогона.

Интересно,а когда хоть начнут прапорщикам читать лекции о свободно конвертируемых валютах ?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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