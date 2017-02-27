Додано: Сер 19 лют, 2020 22:21

А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.

Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.

А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?



Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?



Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.