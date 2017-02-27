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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:44
Ну так команда профессионалов
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:49
Бюджет, что при 23, что при 26, всё одно не выполнят, и цифры дефицита будут большие, слишком надули бюджет неоправданным оптимизмом.
А сносить не кого не будут. Тут профана-самокатчика, который завалил все показатели, убрать не могут, а уж по серьезному никто никого сносить не будет, народ у нас терпеливый.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:58
Сейчас у каждого есть анонимный телеграм-канал, после совещания, все выходят и сразу что-то набирают на телефоне. В Офисе президента даже совещание специальное было - как нам заблокировать телеграм, но изучив неудачный опыт северо-восточного соседа по блокировке вроде как отказались от этого, решив создать сетку своих анонимных телеграм-каналов, которые будут вести люди из Офиса, а конкурирующие телеграм-каналы постановили обесчестить, подкидывая им намеренную дезу.
Вот такие анонимные вести с подпольного фронта борьбы за умы избирателей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:09
Совершенно верно. У нас никогда по экономическим причинам никого не сносили, только политическим.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.
Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.
А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?
Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?
Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:48
Акции Теслы могут повторить судьбу биткоина. И это очень вероятно. Весь мир на Теслу не пересядет. Украдут технологию разные мерсы, лехусы или ауди, и на этом рынке появится огромная конкуренция. Сейчас все автомобилисты над этим работают. Может найдут и более продвинутую технологию. Может Тесла это просто переходной этап, как пейджер на пути к беспроводной связи.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:53
В мире сейчас идет конкурентная борьба - кто ниже опустил ставку, тот и победил.
Вводят даже отрицательные. А вам 10% это низко.
Кому низко?
Паразитам-депозитчикам?
Идите работать.
Арбайтен.
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:58
ціль НБУ таргетувати інфляцію в районі 5%, також задача від Зеленського до осені запустити дешеву іпотеку - це якби річ не про слабку гривню, ... всі вірять в реальність виконання таких цілей?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:00
По-моему кто-то не проспался хорошенько от вчерашнего самогона.
Интересно,а когда хоть начнут прапорщикам читать лекции о свободно конвертируемых валютах ?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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