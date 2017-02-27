Libo написав: кто ниже опустил ставку, тот и победил.Кому низко?
По-моему кто-то не проспался хорошенько от вчерашнего самогона.
Интересно,а когда хоть начнут прапорщикам читать лекции о свободно конвертируемых валютах ?
Какая разница бизнесу, когда ему надо кредитоваться, какая в стране валюта - свободно конвертируемая или частично конвертируемая? Если ему надо купить оборудование и сырье с наименьшими издержками? Чтобы это не лягло тяжелым бременем на себестоимость продукции. В Китае юань тоже не свободно конвертируемая валюта. Еще недавно он вообще соломой никому ненужной был. Но как подняли экономику за счет низкой ставки!
Смешалось всё в кучу. Китай это мировая фабрика,что мы выпускаем кроме заробитчан и даров полей? Надо иметь сильную экономику,производство,справедливые суды,эффективный госаппарат,вот тогда будут стоять в очереди дать правительству под 3-4% в гривне. А пока так,хоть 10% в гривне это и рекорд в истории Украины,но придётся повышать,риски перевешивают на момент эту доходность.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
NTV написав: Повідомлень: 2 З нами з: 04.01.20 Я думаю что большой ракете быть. Искусственно продержат курс на нынешнем уровне еще парк месяцев, а потом полетим... И не от 24, а от 28 с последующей коррекцией на закономерный уровень в 40 гривен за доллар
... а..... ху а ю, щоб з нами такими глибокими думками ділитись? - ху а ю?
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 19 лют, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:Смешалось всё в кучу. Китай это мировая фабрика,что мы выпускаем кроме заробитчан и даров полей? Надо иметь сильную экономику,производство,справедливые суды,эффективный госаппарат,вот тогда будут стоять в очереди дать правительству под 3-4% в гривне. А пока так,хоть 10% в гривне это и рекорд в истории Украины,но придётся повышать,риски перевешивают на момент эту доходность.
Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно. Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, либерализация... И! Одновременно! Монетарные стимулы для развития бизнеса, в частности резкое снижение ставки.
somilitark написав:А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили. Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять. А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?
Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?
Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((
ціль НБУ таргетувати інфляцію в районі 5%, також задача від Зеленського до осені запустити дешеву іпотеку - це якби річ не про слабку гривню, ... всі вірять в реальність виконання таких цілей?
а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 19 лют, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Libo написав: Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно. Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция! Одновременно
Мама дорогая,где ваш броневичок? Когда выборы или опять шоковый Майдан?
1917,1991,2004,2014,может хватит нам лапши,пусть медленная,но эволюция,а не революционная замена болота на ещё худшее овно?
Это все можно сделать мирным эволюционным путем уже нынешней власти. Броневики могут подогнать олигархи, но у нас уже есть опыт их поджигать. И пользуясь этим случаем, их пересажать. Миша все это сделал в Грузии за пару лет. Мирно!
Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.
Ты в экономике дремучий дуб. Тебе бы по второму заходу в школу …
Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.
Ты в экономике дремучий дуб. Тебе бы по второму заходу в школу …
производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили. а ЗЕ постоянно долдонит про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.
Это трудно различить производственное предприятие и торгаша-импортера и дать кредит именно производственнику? Если есть политическая воля, то такое решение можно оформить в течение одного дня. И льготы можно дать производственным предприятиям. И даже не можно, а нужно.
Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.
Ты в экономике дремучий дуб. Тебе бы по второму заходу в школу …
производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.
Запуск производства в Украине скоро станет невозможным в принципе. Отток специалистов за рубеж критический, а скоро и учить то их будет некому - старые опытные работяги постепенно перекочевывают на пенсии. Уже даже дороги у нас строят, как не турки, так китайцы. Мост через Днепр у нас превращается в многолетнюю стройку века.