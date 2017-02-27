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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3920392139223923>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:12

  Libo написав:
  somilitark написав:
  Libo написав: кто ниже опустил ставку, тот и победил.Кому низко?

По-моему кто-то не проспался хорошенько от вчерашнего самогона.

Интересно,а когда хоть начнут прапорщикам читать лекции о свободно конвертируемых валютах ?


Какая разница бизнесу, когда ему надо кредитоваться, какая в стране валюта - свободно конвертируемая или частично конвертируемая?
Если ему надо купить оборудование и сырье с наименьшими издержками? Чтобы это не лягло тяжелым бременем на себестоимость продукции.
В Китае юань тоже не свободно конвертируемая валюта. Еще недавно он вообще соломой никому ненужной был. Но как подняли экономику за счет низкой ставки! :idea:

Смешалось всё в кучу.
Китай это мировая фабрика,что мы выпускаем кроме заробитчан и даров полей?
Надо иметь сильную экономику,производство,справедливые суды,эффективный госаппарат,вот тогда будут стоять в очереди дать правительству под 3-4% в гривне.
А пока так,хоть 10% в гривне это и рекорд в истории Украины,но придётся повышать,риски перевешивают на момент эту доходность.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:22

  NTV написав:
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Я думаю что большой ракете быть. Искусственно продержат курс на нынешнем уровне еще парк месяцев, а потом полетим... И не от 24, а от 28 с последующей коррекцией на закономерный уровень в 40 гривен за доллар

... а..... ху а ю, щоб з нами такими глибокими думками ділитись?
- ху а ю? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 19 лют, 2020 23:43, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:23

  somilitark написав:Смешалось всё в кучу.
Китай это мировая фабрика,что мы выпускаем кроме заробитчан и даров полей?
Надо иметь сильную экономику,производство,справедливые суды,эффективный госаппарат,вот тогда будут стоять в очереди дать правительству под 3-4% в гривне.
А пока так,хоть 10% в гривне это и рекорд в истории Украины,но придётся повышать,риски перевешивают на момент эту доходность.


Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, либерализация...
И!
Одновременно!
Монетарные стимулы для развития бизнеса, в частности резкое снижение ставки.
:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:29

  Libo написав:
Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция!
Одновременно

Мама дорогая,где ваш броневичок?
Когда выборы или опять шоковый Майдан?

1917,1991,2004,2014,может хватит нам лапши,пусть медленная,но эволюция,а не революционная замена болота на ещё худшее овно? :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:42

  TylerTruman_ написав:
  somilitark написав:А вот мне нравится этот движ,только вчера прошёл аукцион,а уже сегодня в НБУ отреагировали,адекватно ответили.
Возможно понимают,что надо ставку так сильно не ронять.
А тут все налетели и кричат:кто это сделал,так нельзя было,а как надо было?

Молчать и всунуть голову в песок и говорить,что ничего плохого не происходит?

Возвращаемся к привычной схеме,первая половина ревал за счёт сезонности,потом немного девал за счёт стука копят оленей и той же сезонности,а то нерезы своими объёмами все поддержки поломали(((

ціль НБУ таргетувати інфляцію в районі 5%, також задача від Зеленського до осені запустити дешеву іпотеку - це якби річ не про слабку гривню, ... всі вірять в реальність виконання таких цілей?


а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 19 лют, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:43

  somilitark написав:
  Libo написав:
Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция!
Одновременно

Мама дорогая,где ваш броневичок?
Когда выборы или опять шоковый Майдан?

1917,1991,2004,2014,может хватит нам лапши,пусть медленная,но эволюция,а не революционная замена болота на ещё худшее овно? :?


Это все можно сделать мирным эволюционным путем уже нынешней власти.
Броневики могут подогнать олигархи, но у нас уже есть опыт их поджигать. И пользуясь этим случаем, их пересажать.
Миша все это сделал в Грузии за пару лет. Мирно! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:45

  Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.


Ты в экономике дремучий дуб.
Тебе бы по второму заходу в школу …
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:52

  Libo написав:
  Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.


Ты в экономике дремучий дуб.
Тебе бы по второму заходу в школу …
:lol: :lol: :lol:

производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили. а ЗЕ постоянно долдонит про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:56

  Moneta написав:производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.


Это трудно различить производственное предприятие и торгаша-импортера и дать кредит именно производственнику?
Если есть политическая воля, то такое решение можно оформить в течение одного дня.
И льготы можно дать производственным предприятиям. И даже не можно, а нужно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:00

  Moneta написав:
  Libo написав:
  Moneta написав:а чем дешевые кредиты помогут укр.экономике? на что пересичный их потратит? ипотечный пузырь, автоведра и айфоны это не укр.экономика. что это за идея фикс, уже какой-то культ карго. и ЗЕ носится с ними как дурень с торбой - тормоз экономики это наши суды и коррупция, причем тут дешевые кредиты? это только еще больше подорвет негативное сальдо.


Ты в экономике дремучий дуб.
Тебе бы по второму заходу в школу …
:lol: :lol: :lol:

производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.

Запуск производства в Украине скоро станет невозможным в принципе. Отток специалистов за рубеж критический, а скоро и учить то их будет некому - старые опытные работяги постепенно перекочевывают на пенсии. Уже даже дороги у нас строят, как не турки, так китайцы. Мост через Днепр у нас превращается в многолетнюю стройку века.
antey1969
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