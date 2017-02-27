|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:06
Libo написав: Moneta написав:
производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.
Это трудно различить производственное предприятие и торгаша-импортера и дать кредит именно производственнику?
Если есть политическая воля, то такое решение можно оформить в течение одного дня.
И льготы можно дать производственным предприятиям. И даже не можно, а нужно.
Различить то можно. Но вот беда... Если на уровне идей у Зе-креативщиков все в порядке, то на этапе выполнения они все либо погнут, либо поломают, либо вообще заблудятся в трех соснах.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9009
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1056 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:30
Libo написав:
Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1939
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3527 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16873
|2110053
|
|
|6793
|1511928
|
Вів 18 лют, 2020 15:45
ЛОБ
|
|378
|71837
|
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente
|