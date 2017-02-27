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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3920392139223923

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:06

  Libo написав:
  Moneta написав:производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.


Это трудно различить производственное предприятие и торгаша-импортера и дать кредит именно производственнику?
Если есть политическая воля, то такое решение можно оформить в течение одного дня.
И льготы можно дать производственным предприятиям. И даже не можно, а нужно. 8)

Различить то можно. Но вот беда... Если на уровне идей у Зе-креативщиков все в порядке, то на этапе выполнения они все либо погнут, либо поломают, либо вообще заблудятся в трех соснах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:30

  Libo написав:Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация :mrgreen:
-------------------------------
  Искатель написав:
  yama написав:Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?

ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .


У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
уже пробовал - поднимают не охотно . НО тут в другом проблема, оказывается мы таки не можем погасить, я посмотрел на цифры, и таки да, почти в 4 раза долг выше чем ЗВР
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  Libo написав:
  somilitark написав:
Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.



Закатай обратно губу и иди работай. :!:
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней. 8)
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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