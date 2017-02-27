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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:06
Libo написав: Moneta написав:
производство в украине невозможно из-за неадекватных налогов, рейдерства, судебной системы и много чего... а кредиты на проедание импорта и надувание ипотечного пузыря - ничего кроме проблем не принесут. уже проходили.
Это трудно различить производственное предприятие и торгаша-импортера и дать кредит именно производственнику?
Если есть политическая воля, то такое решение можно оформить в течение одного дня.
И льготы можно дать производственным предприятиям. И даже не можно, а нужно.
Различить то можно. Но вот беда... Если на уровне идей у Зе-креативщиков все в порядке, то на этапе выполнения они все либо погнут, либо поломают, либо вообще заблудятся в трех соснах.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 00:30
Libo написав:
Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация -------------------------------
Искатель написав: yama написав:
Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
уже пробовал - поднимают не охотно . НО тут в другом проблема, оказывается мы таки не можем погасить, я посмотрел на цифры, и таки да, почти в 4 раза долг выше чем ЗВР -------------------------------------------
Libo написав: somilitark написав:
Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.
Закатай обратно губу и иди работай.
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней.
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Востаннє редагувалось yama
в Чет 20 лют, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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