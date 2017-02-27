RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3920392139223923

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 310
ниже 23
6%
20
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:30

  Libo написав:Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно.
Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация :mrgreen:
-------------------------------
  Искатель написав:
  yama написав:Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?

ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .


У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
уже пробовал - поднимают не охотно . НО тут в другом проблема, оказывается мы таки не можем погасить, я посмотрел на цифры, и таки да, почти в 4 раза долг выше чем ЗВР
-------------------------------------------
  Libo написав:
  somilitark написав:
Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.



Закатай обратно губу и иди работай. :!:
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней. 8)
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3530 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.

...загляньТЕ в очі молодим сім'ям і розкажіть оце їм!
- скажіть, нах їм та дешева іпотека, якщо ТАК ЧУДОВО скидатись з дітьми 10-20р.,або й все життя по гуртожитках, чи винаймати квартиру у жаднючого лендлорда за туєву хучу грошей?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7674
З нами з: 19.10.15
Подякував: 499 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:01

  Василь-Рівне написав:
  apostol написав:Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало

Курс євро за всю свою історію бував різний і високий, і не дуже, а прив'язка до євро була завжди, тому Ваше твердження просто в нікуди. До своєї валюти потрібно відноситись з повагою якщо ми хочемо щоб поважали нас у світі, тому перевід акцизів в гривню є розумним рішенням, особливо в плані підняття поваги до валюти нашої країни, та в цілому до держави Україна. Це все правильна і послідовна політика до економічної суб'єктності країни, особливо мене втішила новина про валютні свопи: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/22/646363/ , а зараз про акцизи у гривні. Далі мовчу, нехай Долярчик, та їм подібні, наповнюють форум дуже корисною інформацією.

Бувають і у вас дуже розумні думки! Я просто шалено вас підтримую! І навіть не надіявся на таке!
Це я відносно того, що ви вирішили далі мовчати, хоча це вже в надцятий раз ви вирішуєте, колись навіть прощалися, та не з нашим щастям! Чесно після вашого такого рішення і пропажі чая якось легше заднім числом читати форум! Різко зменшилася непотрібна інформація та ще надана з якимись претензіями...
Qwerty
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 25.02.15
Подякував: 305 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:23

  Долярчик написав:
  Moneta написав:про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.

...загляньТЕ в очі молодим сім'ям і розкажіть оце їм!
- скажіть, нах їм та дешева іпотека, якщо ТАК ЧУДОВО скидатись з дітьми 10-20р.,або й все життя по гуртожитках, чи винаймати квартиру у жаднючого лендлорда за туєву хучу грошей?!!!

мені от цікаво - скільки це як дешева іпотека?
так як 15-20% і зараз є банки які видають.
чи сподіваєтеся на 5%? ну ну. ціни відразу виростуть. те на те й вийде.
mephala
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 07.04.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:35

Утренний курс:

Харьков 24.38 - 24.42
Сумы 24.35 - 24.45
Полтава 24.35 - 24.45
Patrick
 
Повідомлень: 557
З нами з: 18.09.13
Подякував: 555 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3920392139223923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1686, 1687, 1688
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16878 2110791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 09:05
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6793 1511992
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 15:45
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
378 71853
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 13:16
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.