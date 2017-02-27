Libo написав:Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно. Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация -------------------------------
Искатель написав:
yama написав:Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
уже пробовал - поднимают не охотно . НО тут в другом проблема, оказывается мы таки не можем погасить, я посмотрел на цифры, и таки да, почти в 4 раза долг выше чем ЗВР -------------------------------------------
Libo написав:
somilitark написав: Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.
Закатай обратно губу и иди работай. Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней.
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Moneta написав:про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.
...загляньТЕ в очі молодим сім'ям і розкажіть оце їм! - скажіть, нах їм та дешева іпотека, якщо ТАК ЧУДОВО скидатись з дітьми 10-20р.,або й все життя по гуртожитках, чи винаймати квартиру у жаднючого лендлорда за туєву хучу грошей?!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
apostol написав:Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало
Курс євро за всю свою історію бував різний і високий, і не дуже, а прив'язка до євро була завжди, тому Ваше твердження просто в нікуди. До своєї валюти потрібно відноситись з повагою якщо ми хочемо щоб поважали нас у світі, тому перевід акцизів в гривню є розумним рішенням, особливо в плані підняття поваги до валюти нашої країни, та в цілому до держави Україна. Це все правильна і послідовна політика до економічної суб'єктності країни, особливо мене втішила новина про валютні свопи: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/22/646363/ , а зараз про акцизи у гривні. Далі мовчу, нехай Долярчик, та їм подібні, наповнюють форум дуже корисною інформацією.
Бувають і у вас дуже розумні думки! Я просто шалено вас підтримую! І навіть не надіявся на таке! Це я відносно того, що ви вирішили далі мовчати, хоча це вже в надцятий раз ви вирішуєте, колись навіть прощалися, та не з нашим щастям! Чесно після вашого такого рішення і пропажі чая якось легше заднім числом читати форум! Різко зменшилася непотрібна інформація та ще надана з якимись претензіями...
Moneta написав:про ипотеку, как будто это проблема №1 в экономике.
...загляньТЕ в очі молодим сім'ям і розкажіть оце їм! - скажіть, нах їм та дешева іпотека, якщо ТАК ЧУДОВО скидатись з дітьми 10-20р.,або й все життя по гуртожитках, чи винаймати квартиру у жаднючого лендлорда за туєву хучу грошей?!!!
мені от цікаво - скільки це як дешева іпотека? так як 15-20% і зараз є банки які видають. чи сподіваєтеся на 5%? ну ну. ціни відразу виростуть. те на те й вийде.