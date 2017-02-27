Libo написав:Наступление должно вестись широким фронтом и одновременно. Институциональная реформа, деолигархизация, демонополизация, дерегуляция, ...
дегельминтизация -------------------------------
Искатель написав:
yama написав:Что будет если просто взять и погасить все долги из ЗВР ? ну допустим ЗВР уменьшаться в ДВА раза , но это же не оборотные средства. Зачем нам просто так держать ЗВР ?
ЗЫ что там в ЗВР допустим облигации американские так от них доход пару % не сравнимо с оплатой процентов по наших долгах .
У Вас есть кредитка в любом из банков? Если да, проделайте несложный эксперимент. Понизьте кредлимит до нуля (предварительно погасив задолженность в ноль). А потом попробуйте его поднять. И сразу все поймете.
уже пробовал - поднимают не охотно . НО тут в другом проблема, оказывается мы таки не можем погасить, я посмотрел на цифры, и таки да, почти в 4 раза долг выше чем ЗВР -------------------------------------------
Libo написав:
somilitark написав: Я готов принимать риски в гривне,но тоже категорически заявляю,что 15% брутто по грндепо это издёвка над трудовым народом,надо хотя бы 18 + капитализация.
Закатай обратно губу и иди работай. Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней.
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
apostol написав:Ага, коли курс євро був високий - їх все влаштовувало
Курс євро за всю свою історію бував різний і високий, і не дуже, а прив'язка до євро була завжди, тому Ваше твердження просто в нікуди. До своєї валюти потрібно відноситись з повагою якщо ми хочемо щоб поважали нас у світі, тому перевід акцизів в гривню є розумним рішенням, особливо в плані підняття поваги до валюти нашої країни, та в цілому до держави Україна. Це все правильна і послідовна політика до економічної суб'єктності країни, особливо мене втішила новина про валютні свопи: https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/22/646363/ , а зараз про акцизи у гривні. Далі мовчу, нехай Долярчик, та їм подібні, наповнюють форум дуже корисною інформацією.
Бувають і у вас дуже розумні думки! Я просто шалено вас підтримую! І навіть не надіявся на таке! Це я відносно того, що ви вирішили далі мовчати, хоча це вже в надцятий раз ви вирішуєте, колись навіть прощалися, та не з нашим щастям! Чесно після вашого такого рішення і пропажі чая якось легше заднім числом читати форум! Різко зменшилася непотрібна інформація та ще надана з якимись претензіями...
Petro2004 написав:Національний банк України (НБУ) очікує зниження ставок за депозитами у 2020 році до 1% у валюті й нижче 10% у гривні
Що у них в голові? Хочуть щоб люди забрали свої гривні з депозитів? Куди вони хочуть спрямувати потік гривні на купівлю: $, бетону, бізнесу?
А в деяких країнах ЄС взагалі без голови, мабуть З великих сум на рахунках вони ЗНІМАЮТЬ до 0,5%! В Польщі 3% річних дають тільки на 3-4 місяці, щоб заманити клієнта. Стандартна ставка 0,5-1%. Так що все абсолютно правильно роблять у цьому напрямі. Сподіваюсь, що у питанні Донбасу Зеленський також підведе суспільну думку до того, що з ними жити разом неможливо і конфлікт заморозять. Тоді, разом зі зниженням вартості кредитних ресурсів, оздоровленням оподаткування, порядку на митниці, нас чекає економічний бум
[/quote] То у вас за приклад слугує США зі Швейцарією, то Польща... Тільки в окремо взятих прикладах! А такого не буває! Все скрізь повинно розглядатися в комплексі! Бо це як в тому міліцейському протоколі - «На тілі трупу виявлено шість вогнепальних поранень: два смертельних, а чотири на щастя ні»... У тих країнах є набагато більше варіантів вкласти кошти... Той же фондовий ринок як варіант! А на рахунок економічного буму... Нашому теляті та вовка з`їсти! Поки, що все з точністю до навпаки!
Что там, устроят загончик по случаю вчерашнего "роста" на МБ? Ну хоть немного подстричь оленью ликвидность... Было бы неплохо) Особенно сделать максимальный курс на след неделе) Кабанчики, дерзайте, я в вас верю!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Я вот пару лет назад решил,что 1.16-1.165 это отличная цена,зашёл,с прицелом ну хотя бы на 1.20,а получилось буквально через пару месяцев 1.12,вышло,что я угадал,только не я поимел 0.04 с евро,а меня поимели на такую же сумму. На 2000 евро словил 80 долларов "навара".
Лет 10 назад,пару раз словил профит,например 1.32 зашёл,скинул по 1.36,а как тут словить,если оно несколько лет подряд камнем вниз летит?
если сейчас войти в гривну, то после Апреля, нерезы, могут давить на курс до 26+..27грн могут до давить.
Евро было 4% годовых, сейчас 2.75% годовых. Будет уменьшатся. Можно ждать пока оно вырастет в течении 2-7лет.
Во что вложится, чтобы оно не девальвировало? все что угодно может девальвировать. ЕЦБ печатает много бумаги, но штаты тоже могут много печатать. Таким образом какая валюта выиграет не понятно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
п. с. ...так, до літа(липня) вже рукою подати.... а я своєму президенту дав рік на те, щоб зробити хоч пару добрих справ для пересічних.... - тож, давай Зе, не підкачай!!! (навесні має бути мінімум, одна гучна посадка.... або інша ДОБРА справа! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!