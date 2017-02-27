Додано: Чет 20 лют, 2020 10:30

Что там, устроят загончик по случаю вчерашнего "роста" на МБ? Ну хоть немного подстричь оленью ликвидность... Было бы неплохо) Особенно сделать максимальный курс на след неделе) Кабанчики, дерзайте, я в вас верю!