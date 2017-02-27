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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3921392239233924

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 311
ниже 23
7%
21
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
34
24.01-24.5
18%
55
24.51-25.0
12%
38
25.01-25.5
17%
53
25.51-26
9%
29
выше 26
17%
53
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58

  yama написав:
  Libo написав:
Закатай обратно губу и иди работай. :!:
Развелось этих паразитов. Разных депозитчиков и валютчиков. Чтобы вы не отвыкали от производительного труда, правительство правильно манипулирует ставками, проводит девалы и периодически хлопает ваши сбережения в банках. В противном случае вы бы превратились в страну депозитных трутней. 8)
с другой стороны знакомый дедушка заработал себе на свою "пенсию" положив скромный депозит до сумы ФГВ ( фонад гарантирования вкладов) в банк и с % на него живет , вы предлагаете его лишить накоплений и прибавки к пенсии , пусть склеит ласты за официальную пенсию менее 2000 грн\ мес :?:

он хочет чтобы дедушки работали,
а молодые не могли найти себе работу и пухли с голоду
из-за повысившейся конкуренции на рынке труда со стороны дедушек
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.28-24.38
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02


Вітаюсь совсіма.
11:00
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На місті. Підрівнялись. Хмельницький - немає даних.


19.02.2020 17:00
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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